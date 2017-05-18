Место гендиректора «Башавтотранса» может занять глава Госкомтранса Башкирии?

За официальным комментарием по этому поводу агентство «Башинформ» обратилось в правительство Башкортостана. Комментарий будет опубликован сразу после получения.

В свою очередь, в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству пояснили, что в функции ведомства входит лишь координация работы «Башавтотранса» в части перевозок.

«Госкомтранс Башкортостана не принимает решений по поводу увольнения того или иного сотрудника. Такие функции после передачи ГУПов, включая “Башавтотранс”, возложены на Минземимущества региона. Писем о назначении исполняющего обязанности руководителя “Башавтотранса” мы не получали», — сообщили в пресс-службе Госкомтранса РБ.

По неподтвержденным данным, место гендиректора «Башавтотранса» может занять возглавляющий сейчас Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству Рим Гилязетдинов.

10 апреля агентство «Башинформ» уже сообщало о возможной отставке главы «Башавтотранса». В Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству тогда ограничились пояснением о том, что сам директор предприятия на тот момент заявление на увольнение не писал.

На сегодняшний день в состав ГУП «Башавтотранс» входят 22 филиала, 28 транспортных колонн в городах и селах республики, 19 автовокзалов, шесть автостанций и 59 кассовых пунктов.

Общее количество автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки, превышает на предприятии 1,9 тысячи единиц.