Видеофакт: президент Сербии прибыл в Минск обычным рейсом Lufthansa
Президент Сербии Томислав Николич прибыл в четверг в Минск обычным рейсом авиакомпании Lufthansa.
Президент Сербии Томислав Николич прибыл в четверг в Минск обычным рейсом авиакомпании Lufthansa.
Традиционная встреча с
Президент Сербии пробудет с визитом в Беларуси два дня. На это время запланированы переговоры двух глав государств на тему двухсторонних отношений, а также обсудят реализацию совместных инвестиционных проектов и мировую повестку дня.
Ожидается, что Лукашенко во время встречи вручит Николичу орден Дружбы народов за укрепление дружественных отношений между Беларусью и Сербией.
Николич совершает визит в Беларусь уже третий раз и только в первый свой визит (в 2013 году) он прилетел на правительственном самолете — два других раза он выбирал обычный рейс Lufthansa
Лукашенко совершал визиты в Сербию четырежды (в 1998, 1999, 2009 и 2014 годах).
Это последний визит Николича в Беларусь в качестве президента — его мандат истекает в конце мая, затем пост главы государства займет победивший на выборах
Тем не менее букмекеры уже принимают ставки на то, что Николич сменит Вучича на посту главы правительства Сербии, хотя такая вероятность пока оценивается как невысокая.