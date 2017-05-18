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09:06 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: президент Сербии прибыл в Минск обычным рейсом Lufthansa

Президент Сербии Томислав Николич прибыл в четверг в Минск обычным рейсом авиакомпании Lufthansa.

Источник: Sputnik.by

Традиционная встреча с хлебом-солью прошла не у трапа самолета, а у здания аэропорта, куда Николича привезли на правительственном автомобиле.

Президент Сербии пробудет с визитом в Беларуси два дня. На это время запланированы переговоры двух глав государств на тему двухсторонних отношений, а также обсудят реализацию совместных инвестиционных проектов и мировую повестку дня.

Ожидается, что Лукашенко во время встречи вручит Николичу орден Дружбы народов за укрепление дружественных отношений между Беларусью и Сербией.

Николич совершает визит в Беларусь уже третий раз и только в первый свой визит (в 2013 году) он прилетел на правительственном самолете — два других раза он выбирал обычный рейс Lufthansa Франкфурт-Минск.

Лукашенко совершал визиты в Сербию четырежды (в 1998, 1999, 2009 и 2014 годах).

Это последний визит Николича в Беларусь в качестве президента — его мандат истекает в конце мая, затем пост главы государства займет победивший на выборах премьер-министр Александр Вучич, сам же Николич отказался от участия в президентской гонке.

Тем не менее букмекеры уже принимают ставки на то, что Николич сменит Вучича на посту главы правительства Сербии, хотя такая вероятность пока оценивается как невысокая.

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