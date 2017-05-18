В Свердловской области начались предвыборные праймериз

В Свердловской области на предварительном голосовании выборщики определили кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила и в городскую думу. Теперь список кандидатов должны утвердить депутаты «Единой России» на партийной конференции.

По данным местных изданий, убедительную победу одержал действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. По предварительным данным, он набрал 198 голосов. Следом за ним, с результатом 181 голос идёт его первый заместитель Владислав Пинаев. Замыкает список с 12 голосами спикер городской думы Александр Маслов. В праймериз должен был также участвовать депутат гордумы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, но он снял свою кандидатуру, сообщают «Ведомости Урала».

Также на предварительном голосовании выбирали кандидатов в городскую думу. Всего на праймериз заявились 73 претендента, которые сначала выступили перед выборщиками (их было порядка 200 человек) с вступительным словом, а затем провели короткие дебаты с оппонентами.

Напомним, что в Свердловской области пройдут предварительные голосования перед предстоящими выборами 10 сентября 2017 года в других муниципалитетах региона, в которых в единый день голосования предстоит избирать новые составы городских дум. В частности, праймериз в Ирбите состоятся сегодня — 18 мая, в Первоуральске предварительное голосование намечено на 20 мая, а в Сысерти — 23 мая.