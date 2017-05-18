Минсельхоз Челябинской области получил предупреждение УФАС

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство направило телефонограммы районным управлениям сельского хозяйства и сельхозпроизводителям, в которых сообщило об изменении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям на реализованное и отгруженное на собственную переработку молоко. Согласно изложенным условиями, с 2018 года субсидии могут быть получены организациями за объем произведенного в Челябинской области молока или реализованного на переработку производителям, находящимся только на территории Челябинской области.

Это требование вызвало сомнение УФАС. Антимонопольная служба установила, что данного условия не содержат ни новый Порядок предоставления в 2017 — 2020 годах сельскохозяйственным производителям субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, ни прежний порядок. Указанные документы были утверждены Правительством Челябинской области.

Кроме того, это ограничивает свободное перемещение товаров на территории РФ.

УФАС признало в действиях министерства признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало предупреждение, согласно которому ведомство должно до 1 июня отозвать направленные телефонограммы.