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09:32 (мск), источник: Om1.ru

Омские бизнесмены готовы встречаться с губернатором Назаровым по вечерам пятниц

Министр экономики Омской области обнародовала данные опроса бизнесменов. Как выяснилось, они открыты для контакта по пятницам.

Сегодня, 18 мая, на встрече с предпринимательским сообществом в рамках форума «Свое дело-твой успех» губернатора Омской области Виктора Назарова выступила министр экономики Оксана Фадина. Она привела данные опроса бизнесменов, который проводился с целью выяснить важность диалога с главой региона.

Оказалось, большинство готовы к общению с Виктором Назаровым в пятницу, во второй половине дня.

Оксана Фадина, министр экономики Омской области:

 — Предприниматели активно откликнулись на наш опрос по оценке эффективности встреч губернатора с бизнесом. Мы разместили эту анкету, оценив предпринимателей по нескольким критериям. Из опрошенных 26 процентов занимаются бизнесом 3−6 лет. Далее мы выяснили, когда предпринимателям удобнее встречаться с губернатором. Большинство, 31 процент бизнесменов говорят, что это не имеет значения, и 21 процент опрошенных готовы встретиться в пятницу. Большинство участников анкетирования, 35 процентов предпринимателей готовы встречаться во второй половине дня. Большинство, 30 процентов хотят встречаться по два часа. Наиболее комфортный состав — 21−30 человек, 26 процентов именно высказали такое мнение.

При этом в опросе почему-то не оценивалась частота встреч губернатора с бизнесом.

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