Омские бизнесмены готовы встречаться с губернатором Назаровым по вечерам пятниц
Министр экономики Омской области обнародовала данные опроса бизнесменов. Как выяснилось, они открыты для контакта по пятницам.
Министр экономики Омской области обнародовала данные опроса бизнесменов. Как выяснилось, они открыты для контакта по пятницам.
Сегодня, 18 мая, на встрече с предпринимательским сообществом в рамках форума «Свое
Оказалось, большинство готовы к общению с Виктором Назаровым в пятницу, во второй половине дня.
Оксана Фадина, министр экономики Омской области:
— Предприниматели активно откликнулись на наш опрос по оценке эффективности встреч губернатора с бизнесом. Мы разместили эту анкету, оценив предпринимателей по нескольким критериям. Из опрошенных 26 процентов занимаются бизнесом 3−6 лет. Далее мы выяснили, когда предпринимателям удобнее встречаться с губернатором. Большинство, 31 процент бизнесменов говорят, что это не имеет значения, и 21 процент опрошенных готовы встретиться в пятницу. Большинство участников анкетирования, 35 процентов предпринимателей готовы встречаться во второй половине дня. Большинство, 30 процентов хотят встречаться по два часа. Наиболее комфортный состав — 21−30 человек, 26 процентов именно высказали такое мнение.
При этом в опросе