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09:50 (мск), источник: УНИАН

В Госдепе США критикуют блокирование российских сайтов в Украине

Госдепартамент США критикует решение запретить ВКонтакте и Одноклассники. Об этом сообщает «Голос Америки».

Источник: УНИАН
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«Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включительно с Украиной, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова — ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы», — сказано в сообщении.

Отвечая на вопрос относительно возможной предварительной коммуникации между США и Украиной по поводу введения этого шага, представитель Госдепартамента сказал, что он не может комментировать «частные дипломатические разговоры относительно этого отдельного вопроса, но мы постоянно вовлечены в дискуссии с правительством Украины о важности поддержки свободы слова».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают «принцип взаимности» в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.

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