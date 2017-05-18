Гранты президента России получили 16 молодых ученых Нижегородской области
Кандидат наук получает грант в размере 600 тыс. рублей в год, «докторский грант» составляет 1 млн. рублей в год.
Кандидат наук получает грант в размере 600 тыс. рублей в год, «докторский грант» составляет 1 млн. рублей в год.
Гранты президента России получили 16 молодых ученых Нижегородской области.
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В этом году по итогам всероссийского конкурса 16 талантливых молодых ученых и представителей научных школ Нижегородской области стали обладателями президентского гранта. По правилам конкурса кандидат наук получает грант в размере 600 тыс. рублей в год, «докторский грант» составляет 1 млн. рублей в год.
Обладателем «докторского» гранта главы государства стала Мария Ведунова с исследованием на тему: «Механизмы адаптации нервной системы к ишемическому повреждению».
Победителями конкурса молодых ученых — кандидатов наук 2017 года стали: Максим Арсеньев с исследованием на тему: «Новый синтетический подход к получению
Иван Гришин с исследованием на тему: «Разработка методов контролируемого синтеза сополимеров акрилонитрила как прекурсоров для производства углеволокна»;.
Александр Кандауров с исследованием на тему: «Исследование процессов теплообмена в пограничных слоях атмосферы и гидросферы в широком диапазоне метеоусловий включая экстремальные»;.
Артём Родин с исследованием на тему: «Динамика волновых процессов на мелководье: лабораторные эксперименты и численное моделирование»;.
Марина Сироткина с исследованием на тему: «Разработка прижизненного способа обнаружения микроструктурных особенностей рака молочной железы с неблагоприятным прогнозом течения заболевания на основе метода мультимодальной оптической когерентной томографии»;.
Василий Еськин с исследованием на тему: «Дифракция электромагнитных волн на кластерах открытых гиротропных волноводов и крупных нервных волокнах»;.
Василий Костин с исследованием на тему: «Ионизационный механизм эффективной генерации предельно коротких электромагнитных импульсов»;.
Сергей Криштопенко с исследованием на тему: «Исследование фазовых состояний в двумерных топологических изоляторах на основе многослойных полупроводниковых гетероструктур»;.
Михаил Мищенко с исследованием на тему: «Электронные нейроподобные генераторы: теоретическое и экспериментальное исследование коллективной динамики»;.
Евгений Неруш с исследованием на тему: «Динамика плазмы в условиях сильных синхротронных излучательных потерь»;.
Сусанна Гордеева с исследованием на тему: «Исследование механизмов межклеточной сигнализации в
Наталья Шилягина с исследованием на тему: «Новые внутриклеточные флуоресцентные зонды локальной вязкости на основе молекулярных роторов из класса тетрапиррольных красителей»;.
Александр Петухов с исследованием на тему: «Моделирование информационных процессов в сложных
Максим Трубянов с исследованием на тему: «Разработка энергоэффективной технологии получения высокочистого хладагента R717 для систем терморегулирования космических аппаратов и промышленного применения»;.
Александр Цветков с исследованием на тему: «Разработка и исследование терагерцовых источников излучения для перспективных приложений спектроскопии и диагностики различных сред».