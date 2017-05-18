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09:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Гранты президента России получили 16 молодых ученых Нижегородской области

Кандидат наук получает грант в размере 600 тыс. рублей в год, «докторский грант» составляет 1 млн. рублей в год.

Гранты президента России получили 16 молодых ученых Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Нижегородской области, ГФИ Александр Мурзин и губернатор региона Валерий Шанцев 17 мая вручили сертификаты молодым ученым- победителям конкурса 2017 года по государственной поддержке Российских ученых.

В этом году по итогам всероссийского конкурса 16 талантливых молодых ученых и представителей научных школ Нижегородской области стали обладателями президентского гранта. По правилам конкурса кандидат наук получает грант в размере 600 тыс. рублей в год, «докторский грант» составляет 1 млн. рублей в год.

Обладателем «докторского» гранта главы государства стала Мария Ведунова с исследованием на тему: «Механизмы адаптации нервной системы к ишемическому повреждению».

Победителями конкурса молодых ученых — кандидатов наук 2017 года стали: Максим Арсеньев с исследованием на тему: «Новый синтетический подход к получению пространственно-экранированных ди- и полипирокатехинов/о-хинонов»;.

Иван Гришин с исследованием на тему: «Разработка методов контролируемого синтеза сополимеров акрилонитрила как прекурсоров для производства углеволокна»;.

Александр Кандауров с исследованием на тему: «Исследование процессов теплообмена в пограничных слоях атмосферы и гидросферы в широком диапазоне метеоусловий включая экстремальные»;.

Артём Родин с исследованием на тему: «Динамика волновых процессов на мелководье: лабораторные эксперименты и численное моделирование»;.

Марина Сироткина с исследованием на тему: «Разработка прижизненного способа обнаружения микроструктурных особенностей рака молочной железы с неблагоприятным прогнозом течения заболевания на основе метода мультимодальной оптической когерентной томографии»;.

Василий Еськин с исследованием на тему: «Дифракция электромагнитных волн на кластерах открытых гиротропных волноводов и крупных нервных волокнах»;.

Василий Костин с исследованием на тему: «Ионизационный механизм эффективной генерации предельно коротких электромагнитных импульсов»;.

Сергей Криштопенко с исследованием на тему: «Исследование фазовых состояний в двумерных топологических изоляторах на основе многослойных полупроводниковых гетероструктур»;.

Михаил Мищенко с исследованием на тему: «Электронные нейроподобные генераторы: теоретическое и экспериментальное исследование коллективной динамики»;.

Евгений Неруш с исследованием на тему: «Динамика плазмы в условиях сильных синхротронных излучательных потерь»;.

Сусанна Гордеева с исследованием на тему: «Исследование механизмов межклеточной сигнализации в нейрон-глиальных системах мозга для создания программных средств и моделей тестирования фармакологических воздействий»;.

Наталья Шилягина с исследованием на тему: «Новые внутриклеточные флуоресцентные зонды локальной вязкости на основе молекулярных роторов из класса тетрапиррольных красителей»;.

Александр Петухов с исследованием на тему: «Моделирование информационных процессов в сложных социально-политических системах»;.

Максим Трубянов с исследованием на тему: «Разработка энергоэффективной технологии получения высокочистого хладагента R717 для систем терморегулирования космических аппаратов и промышленного применения»;.

Александр Цветков с исследованием на тему: «Разработка и исследование терагерцовых источников излучения для перспективных приложений спектроскопии и диагностики различных сред».

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