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09:47 (мск), источник: dostup1.ru

Жилин переизбран главой Златоуста на второй срок

За действующего градоначальника отдал голос 21 депутат при трех воздержавшихся.

Главой Златоуста (Челябинская область) на пятилетний срок полномочий переизбран Вячеслав Жилин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 18 мая, на сессии Собрания за действующего градоначальника отдал голос 21 депутат при трех воздержавшихся.

С избранием на пост главы Златоуста Жилина поздравил глава региона Борис Дубровский: «Уверен, что и впредь Вы будете с полной отдачей служить на благо земляков, обеспечивая экономическую и социальную стабильность города. Муниципалитет должен встать на современный путь развития и в конечном итоге утратить статус моногорода, обеспечив благополучие и достойное качество жизни людей».

Ранее сообщалось, что кроме Жилина конкурсная комиссия допустила до голосования председателя Собрания депутатов округа Алексея Карюкова. Были отклонены кандидатуры руководителя «Коммунсервиса № 2» Алексея Крутолапова, бывшего главы Златоуста Дмитрия Мигашкина и сотрудника молокозавода Владимира Лубнина.

Для победы кандидату необходимо было набрать не менее 13 голосов народных избранников.

Жилин Вячеслав Анатольевич родился 8 октября 1969 года. Окончил Златоустовский индустриальный техникум имени Аносова, Кемеровский технологический институт, Уральскую академию государственной службы (факультет «Государственное и муниципальное управление»). В марте 2005 был избран депутатом Собрания депутатов Златоустовского городского округа, в ноябре стал его председателем (III и IV созывы). В 2012 году избран главой. Женат, воспитывает четырех детей.

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