Депутат ЗСК, скрывший зарубежную недвижимость, сложил полномочия

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва от Тихорецкого одномандатного избирательного округа № 18 Александр Фендриков досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает РБК-Юг со ссылкой на документы ЗСК.

Ранее, как сообщал «Югополис», волонтерский антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» опубликовал материалы о домах и квартирах в Карловых Варах, которыми владеют региональные чиновники и депутаты.



Вопрос о незадекларированной зарубежной недвижимости парламентария рассматривался на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов ЗСК. По словам Фендрикова, к несоответствию данных привела ошибка помощников, которые готовили информацию к сдаче.

Согласно декларации, в собственности Фендрикова находится квартира в Чешской Республике площадью 91 кв.м, в России — квартира, жилой дом и доли в еще двух домах, а также земельные участки и два автомобиля Lexus LS400 и LS460. Супруга депутата владеет квартирой в РФ (120 кв.м), двумя квартирами в Чехии (62 и 01 кв.м), автомобилем Nissan Micra 1,2 Lux.

По информации СПАРК, Александр Фендриков является владельцем и гендиректором тихорецкого ООО «Машиностроитель», также ему принадлежат доли в ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского» и ООО «ТПМ-2001».

По данным торгового реестра Чехии, супруги Фендриковы владеют в этой стране компанией Fenotech — capital s.r.o.