Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8«Суперлюди» Японии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
10:32 (мск), источник: Югополис

Депутат ЗСК, скрывший зарубежную недвижимость, сложил полномочия

Бывший член комитета по вопросам местного самоуправления Александр Фендриков оказался единственным депутатом ЗСК, указавшим в декларации за 2016 год зарубежную недвижимость.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва от Тихорецкого одномандатного избирательного округа № 18 Александр Фендриков досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает РБК-Юг со ссылкой на документы ЗСК.

Ранее, как сообщал «Югополис», волонтерский антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» опубликовал материалы о домах и квартирах в Карловых Варах, которыми владеют региональные чиновники и депутаты.

Вопрос о незадекларированной зарубежной недвижимости парламентария рассматривался на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов ЗСК. По словам Фендрикова, к несоответствию данных привела ошибка помощников, которые готовили информацию к сдаче.

Согласно декларации, в собственности Фендрикова находится квартира в Чешской Республике площадью 91 кв.м, в России — квартира, жилой дом и доли в еще двух домах, а также земельные участки и два автомобиля Lexus LS400 и LS460. Супруга депутата владеет квартирой в РФ (120 кв.м), двумя квартирами в Чехии (62 и 01 кв.м), автомобилем Nissan Micra 1,2 Lux.

По информации СПАРК, Александр Фендриков является владельцем и гендиректором тихорецкого ООО «Машиностроитель», также ему принадлежат доли в ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского» и ООО «ТПМ-2001».

По данным торгового реестра Чехии, супруги Фендриковы владеют в этой стране компанией Fenotech — capital s.r.o.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Усманов опубликовал видеообращение накануне суда с Навальным
Врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Вспомнить всё: как чехи противостояли сборной России на ЧМХ Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка Пара дала совместную пресс-конференцию.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь