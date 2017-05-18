Горизбирком Екатеринбурга обновят к выборам

Екатеринбургские депутаты на профильной комиссии отобрали претендентов на попадание в новый состав городского избиркома. Как передает 18 мая корреспондент «АиФ-Урал», состав комиссии значительно обновится, однако председатель Илья Захаров в нем останется и, вероятно, сохранит свой пост.

В состав горизбиркома входит 10 человек, половину кандидатов предлагает областная комиссия, половину — депутаты. После обсуждения и рейтингового голосования от избиркома на утверждение в рамках очередного заседания гордумы вошли Илья Захаров, Руслан Дворецкий, Вадим Антошин, Эльдар Валиуллин и Марина Малышева, от гордумы на кресла в комиссии будут претендовать Анна Синдяшкина, Валерий Таракин, Юрий Емалетдинов, Константин Юферев и Станислава Астратова. Заседание назначено на 23 мая.