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09:57 (мск), источник: Om1.ru

Назарову пожаловались на Парыгину из-за космических платежей за аренду земли

Директор департамента финансов Омска вынуждена была оправдываться, что она не злодей для бизнеса.

Сегодня, 18 мая, на встрече с губернатором Омской области Виктором Назаровым в рамках форума «Свое дело — твой успех» предприниматели поделились своими проблемами. Директор компании «ОМЭКС-ЛЕКС» Александр Дмитриенко пожаловался на сильно возросшие платежи за аренду земли, о чем не раз говорили депутаты Горсовета и Заксобрания.

На этот раз камни полетели в адрес директора департамента финансов Омска Инны Парыгиной, присутствовавшей на встрече.

Александр Дмитриенко, директор компании «ОМЭКС-ЛЕКС»:

 — Мы разрушаем, и не ухудшаем инвестклимат в регионе повышением платы за землю. Мы усугубили ситуацию. Работники облправительства усложняют ситуация мифами о прокуратуре. Огромная просьба — все-таки обратить внимание на вопрос. Я вижу, как директор депфинансов Омска госпожа Парыгина кивает головой, но она дает поручения в пику специалисту государственного правового управления.

На что директор депфинансов была вынуждена защищаться, отмечая, что кадастровая оценка земли, наоборот, снизилась.

Инна Парыгина, директор департамента финансов Омска:

 — Мы не злодеи бизнеса, это точно. В Новосибирске ровно также ставка рефинасирования. Более того, кадастровая оценка земель бизнеса уменьшилась с 3 миллиардов до 715 миллионов рублей. Это ли не поддержка бизнеса?

Между тем Виктор Назаров лишь умилился словесной перепалке представителя мэрии и представителя бизнеса.

 — Мне нравится, что каждый отстаивает свою точку зрения, — улыбнулся Назаров.

Свою лепту в спор внес директор депимущества Омска Евгений Асташов. Он заговорил о рассрочке платежей за земли.

Евгений Асташов, директор департамента имущества Омска:

 — Мы только исполнители по договорам аренды земли. Более того, рассрочка по оплате предоставлена 17 предпринимателям, 50 в работе. Вы вправе пожаловаться на нас, обратившись в суд. Но мы не сможем предоставить рассрочку.

На этом дискуссия завершилась.

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