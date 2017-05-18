Назарову пожаловались на Парыгину из-за космических платежей за аренду земли
Директор департамента финансов Омска вынуждена была оправдываться, что она не злодей для бизнеса.
Директор департамента финансов Омска вынуждена была оправдываться, что она не злодей для бизнеса.
Сегодня, 18 мая, на встрече с губернатором Омской области Виктором Назаровым в рамках форума «Свое дело — твой успех» предприниматели поделились своими проблемами. Директор компании «ОМЭКС-ЛЕКС» Александр Дмитриенко пожаловался на сильно возросшие платежи за аренду земли, о чем не раз говорили депутаты Горсовета и Заксобрания.
На этот раз камни полетели в адрес директора департамента финансов Омска Инны Парыгиной, присутствовавшей на встрече.
Александр Дмитриенко, директор компании «ОМЭКС-ЛЕКС»:
— Мы разрушаем, и не ухудшаем инвестклимат в регионе повышением платы за землю. Мы усугубили ситуацию. Работники облправительства усложняют ситуация мифами о прокуратуре. Огромная просьба —
На что директор депфинансов была вынуждена защищаться, отмечая, что кадастровая оценка земли, наоборот, снизилась.
Инна Парыгина, директор департамента финансов Омска:
— Мы не злодеи бизнеса, это точно. В Новосибирске ровно также ставка рефинасирования. Более того, кадастровая оценка земель бизнеса уменьшилась с 3 миллиардов до 715 миллионов рублей. Это ли не поддержка бизнеса?
Между тем Виктор Назаров лишь умилился словесной перепалке представителя мэрии и представителя бизнеса.
— Мне нравится, что каждый отстаивает свою точку зрения, — улыбнулся Назаров.
Свою лепту в спор внес директор депимущества Омска Евгений Асташов. Он заговорил о рассрочке платежей за земли.
Евгений Асташов, директор департамента имущества Омска:
— Мы только исполнители по договорам аренды земли. Более того, рассрочка по оплате предоставлена 17 предпринимателям, 50 в работе. Вы вправе пожаловаться на нас, обратившись в суд. Но мы не сможем предоставить рассрочку.
На этом дискуссия завершилась.