Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Дочь Джонни Деппа с иранским режиссером на кинофестивале (фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8«Суперлюди» Японии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
10:43 (мск), источник: NewsKo

Денис Галицкий рекомендован на должность начальника департамента земельных отношений

17 мая 2017 года правление Пермской гражданской палаты предложило главе администрации Перми Дмитрию Самойлову рассмотреть в качестве кандидата на должность начальника департамента земельных отношений известного пермского общественника Дениса Галицкого.

«Особенно важным считаем то обстоятельство, что Денис Григорьевич не имеет никакого отношения к строительному лобби, никаким образом не связан ни с какими строительными и девелоперскими кампаниями. Такая независимость в наше время — очень важный ресурс для эффективного муниципального управления в сфере земельных отношений и гарантия устойчивого развития города в интересах его жителей», — отмечено в официальном обращении.

Сам Денис Галицкий прокомментировал инициативу Пермской гражданской палаты так:

«Я, конечно, не против, но некоторым застройщикам и лоббистам со мной будет трудно работать».

Напомним, 16 мая стало известно о том, что руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении. Она работает до 19 мая.

Отметим, в феврале этого года был задержан её заместитель — Павел Пахунов, который подозревается в коррупции. Впоследствии по итогам проверки в департаменте Елене Товмасян был объявлен выговор. Её заместителем была назначена Лилия Раевская, ранее работавшая заместителем начальника контрольно-аналитического департамента администрации, специалисты которого и проводили проверку.

В мэрии пояснили, что кандидаты на должность руководителя департамента земельных отношений уже есть, и сейчас они обсуждаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Виды на Пермь
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Усманов опубликовал видеообращение накануне суда с Навальным
Врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Вспомнить всё: как чехи противостояли сборной России на ЧМХ Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка Пара дала совместную пресс-конференцию.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь