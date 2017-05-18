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10:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Парламентарии Башкирии определили 10 членов Общественной палаты

УФА, 18 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Парламентарии Башкортостана определили 10 членов Общественной палаты.

Голосование за часть нового состава института гражданского общества прошло на пленарном заседании Госсобрания республики 18 мая. В новый состав вошли Ирина Абрамова, Ольга Панчихина, Гульназ Кульсарина, Владимир Волков, Расих Хамитов, Расуль Сагитов, Денис Юмадилов, Зульфия Хайбуллина, Анатолий Дубовский, Айгуль Муратова.

В законодательное собрание поступили представления на 73 кандидата. Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации рассмотрел их на соответствие установленным законодательством требованиям. В результате 12 представлений признаны не соответствующими требованиям. В итоговый список для рейтингового голосования включен 61 кандидат.

Избранным членам Общественной палаты совместно с коллегами, утвержденными главой республики, в течение 15 дней предстоит принять решение о приеме еще 10 членов Общественной палаты — представителей местных общественных объединений.

Справка. В соответствии с законом «Об Общественной палате Республики Башкортостан» Общественная палата формируется в составе 30 членов. Треть состава утверждается главой Башкортостана по представлению зарегистрированных на территории республики структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще одна треть состава Общественной палаты утверждается Государственным Собранием по представлению зарегистрированных на территории республики некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Члены Общественной палаты, утвержденные главой республики и Госсобранием, определяют состав оставшейся трети из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории республики местными общественными объединениями.

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