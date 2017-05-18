Более 3 млн украинцев получили биометрические паспорта — Геращенко

«Сейчас более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, а в течение 2016 года более 1,3 миллиона украинцев получили шенгенские визы (больше украинцев только россияне и китайцы получали). Теперь все эти сборы бумаг и визовые центры позади. Очевидно, что число путешествующих украинцев уже с лета вырастет в разы», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Накануне в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.