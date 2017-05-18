Дубровскому понравился проект курорта Кисегач под Чебаркулем

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, глава региона контролирует развитие Кисегача с соблюдением всех норм и сохранением природных условий с 2014 года.

С того времени институт «Челябинскгражданпроект» разработал план территории курорта.

«Территория курорта Кисегач действительно очень интересная с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны, — отметил Борис Дубровский. — Мы ставили перед собой две основные задачи: первая — недопущение дикой застройки санаторно-курортной зоны и деградации территории, и вторая — определение механизмов ее комплексного развития».

Руководители муниципалитетов Чебаркульского района и городского округа отчитались о проделанной работе. По их словам, уже готова цифровая модель курорта: все существующие здания и сооружения оцифровали в соответствии с техпаспортами и рельефом местности.

Начальник отдела генплана ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» Михаил Кожевников заявил, что целью работы было определение баланса между инвестиционно-хозяйственной деятельностью и сохранением возможностей природного комплекса к самовосстановлению.

Ранее санаторно-курортная зона была для местных жителей чем-то вроде градообразующего предприятия, поэтому власти и население экономически заинтересовано в развитии территории, реализации инвестиционных проектов и создании рабочих мест.

Как отметил глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин, проект сначала будет вынесен на общественные слушания, а только после этого его начнут воплощать в жизнь.