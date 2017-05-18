Дубровскому понравился проект курорта Кисегач под Чебаркулем
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил проект курорта Кисегач под Чебаркулем.
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил проект курорта Кисегач под Чебаркулем.
Как сообщили «ФедералПресс» в
С того времени институт «Челябинскгражданпроект» разработал план территории курорта.
«Территория курорта Кисегач действительно очень интересная с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны, — отметил Борис Дубровский. — Мы ставили перед собой две основные задачи: первая — недопущение дикой застройки
Руководители муниципалитетов Чебаркульского района и городского округа отчитались о проделанной работе. По их словам, уже готова цифровая модель курорта: все существующие здания и сооружения оцифровали в соответствии с техпаспортами и рельефом местности.
Начальник отдела генплана ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» Михаил Кожевников заявил, что целью работы было определение баланса между
Ранее
Как отметил глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин, проект сначала будет вынесен на общественные слушания, а только после этого его начнут воплощать в жизнь.