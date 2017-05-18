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11:10 (мск), источник: СуперОмск

Назаров рассказал, кого из чиновников уволит в первую очередь

Глава региона Виктор Назаров прокомментировал анонсированную ранее «чистку» чиновничьего аппарата на 10%.

Губернатор посетовал, что омских чиновников пытаются сократить уже два года, но они потом как-то опять восстанавливаются. Так, по словам Назарова, сокращение не будет проводиться наобум, профессионализм омских чиновников им зачтется.

«Это анонсирование у нас уже два года идет, мы постоянно сокращаем и сокращаем. Но потом смотришь — они опять все восстановились. Все-таки мой подход как губернатора более жесткий. Но сегодня нельзя просто взять и на 10% сократить, нужно еще говорить и о профессионализме работников и аппарата, и органов исполнительной власти. Этот профессионализм будет учитываться при принятии решения, кто должен уйти, а кто — продолжать работу. Это должна быть четкая и планомерная работа. Поручения даны. Безусловно, мы должны начать с себя — это руководители администраций — и с управления органов исполнительной власти. Это приоритет, который даст нам экономию средств. Их нужно будет перераспределить на другие цели», — заявил Виктор Назаров.

По его словам, сокращение чиновников позволит сэкономить порядка 100 млн рублей.

Отметим, что о необходимости уменьшения чиновников накануне говорили и депутаты омского горсовета. Отклонив включение ряда муниципальных объектов, они пришли к выводу, что финансы можно изыскать за счет оптимизации городских чиновников.

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