Назаров рассказал, кого из чиновников уволит в первую очередь
Глава региона Виктор Назаров прокомментировал анонсированную ранее «чистку» чиновничьего аппарата на 10%.
Глава региона Виктор Назаров прокомментировал анонсированную ранее «чистку» чиновничьего аппарата на 10%.
Губернатор посетовал, что омских чиновников пытаются сократить уже два года, но они потом
«Это анонсирование у нас уже два года идет, мы постоянно сокращаем и сокращаем. Но потом смотришь — они опять все восстановились.
По его словам, сокращение чиновников позволит сэкономить порядка 100 млн рублей.
Отметим, что о необходимости уменьшения чиновников накануне говорили и депутаты омского горсовета. Отклонив включение ряда муниципальных объектов, они пришли к выводу, что финансы можно изыскать за счет оптимизации городских чиновников.