Американская делегация в рамках визита в Крым посетила Ялту

В составе делегации, которая находится на полуострове в рамках проекта «Народная дипломатия», почетный консул Российской Федерации в Денвере Дебора Пальмери и другие иностранные гости — Натали Мари Смит, Сузанна Стоддард и Бетси Вейл. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации города Ялты.

Представители делегации посетили музей, где располагаются фотографии 32-го американского президента, и возложили цветы к памятнику Франклину Рузвельту.

В Ялту прибыла делегация из США

Приветствуя делегацию от имени председателя Ялтинского городского совета Романа Деркача и главы администрации Ялты Андрея Ростенко, заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк высказала пожелание, чтобы Ялта стала городом мира, как в 1945 году, когда в Ливадийском дворце проводилась знаменитая Ялтинская конференция.

Американка Натали Мари Смит выразила надежду, что Ялта станет именно тем местом, где будет сделан еще один шаг на пути к взаимопониманию между Россией, странами Евросоюза и США.