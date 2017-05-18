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11:38 (мск), источник: РИА Крым

Американская делегация в рамках визита в Крым посетила Ялту

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости (Крым). В среду делегация из США во главе с представителем Центра Гражданских Инициатив США Кимберли Вайхел прибыла в Ялту.

В составе делегации, которая находится на полуострове в рамках проекта «Народная дипломатия», почетный консул Российской Федерации в Денвере Дебора Пальмери и другие иностранные гости — Натали Мари Смит, Сузанна Стоддард и Бетси Вейл. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации города Ялты.

Представители делегации посетили музей, где располагаются фотографии 32-го американского президента, и возложили цветы к памятнику Франклину Рузвельту.

В Ялту прибыла делегация из США

Приветствуя делегацию от имени председателя Ялтинского городского совета Романа Деркача и главы администрации Ялты Андрея Ростенко, заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк высказала пожелание, чтобы Ялта стала городом мира, как в 1945 году, когда в Ливадийском дворце проводилась знаменитая Ялтинская конференция.

Американка Натали Мари Смит выразила надежду, что Ялта станет именно тем местом, где будет сделан еще один шаг на пути к взаимопониманию между Россией, странами Евросоюза и США.

«Для нас этот визит очень важный. Мы приехали в Крым, чтобы посмотреть собственными глазами на то, что происходит на полуострове, пообщаться с местными жителями», — подчеркнула, в свою очередь, Кимберли Вайхель.

В ходе визита иностранные гости побывали в Ялтинской школе № 1, где с педагогами обсудили возможность сотрудничества и в Гуманитарно-педагогической академии.

В рамках двухдневного визита американцы посетят исторические места Южного берега Крыма, Международный детский центр «Артек», а также встретятся с представителями власти и местными жителями. Визит иностранной делегации в Крым продлится до 21 мая.

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