Глава Крыма предложил Кадырову и Минниханову приехать на полуостров

«Сегодня в столице Чеченской Республики городе Грозном прошел второй день третьего заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook предложил президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову организовать будущее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» на полуострове.

Глава республики высказал благодарность Кадырову и Минниханову за их поддержку полуострову в тяжелый период и пригласил их посетить Крым.

Глава республики высказал благодарность Кадырову и Минниханову за их поддержку полуострову в тяжелый период и пригласил их посетить Крым.

«Пригласил коллег и обратился к Рамзану Ахматовичу и Рустаму Нургалиевичу с возможностью провести рабочее заседание группы в Республике Крым — уже полноценном субъекте РФ», — написал Аксёнов.

Он также поделился мнением, что укрепление взаимодействия Российской Федерации и исламского мира поспособствует построению более справедливого миропорядка, который будет основан на принципах взаимного уважения и доверия.