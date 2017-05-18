Глава Крыма предложил Кадырову и Минниханову приехать на полуостров
Аксенов выступил с предложением провести следующее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Крыму.
Аксенов выступил с предложением провести следующее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook предложил президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову организовать будущее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» на полуострове.
«Сегодня в столице Чеченской Республики городе Грозном прошел второй день третьего заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир», — подчеркнул Аксёнов.
«Пригласил коллег и обратился к Рамзану Ахматовичу и Рустаму Нургалиевичу с возможностью провести рабочее заседание группы в Республике Крым — уже полноценном субъекте РФ», — написал Аксёнов.
Он также поделился мнением, что укрепление взаимодействия Российской Федерации и исламского мира поспособствует построению более справедливого миропорядка, который будет основан на принципах взаимного уважения и доверия.