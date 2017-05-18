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11:51 (мск), источник: АиФ Крым

Глава Крыма предложил Кадырову и Минниханову приехать на полуостров

Аксенов выступил с предложением провести следующее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook предложил президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову организовать будущее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» на полуострове.

«Сегодня в столице Чеченской Республики городе Грозном прошел второй день третьего заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир», — подчеркнул Аксёнов.

Глава республики высказал благодарность Кадырову и Минниханову за их поддержку полуострову в тяжелый период и пригласил их посетить Крым.

«Пригласил коллег и обратился к Рамзану Ахматовичу и Рустаму Нургалиевичу с возможностью провести рабочее заседание группы в Республике Крым — уже полноценном субъекте РФ», — написал Аксёнов.

Он также поделился мнением, что укрепление взаимодействия Российской Федерации и исламского мира поспособствует построению более справедливого миропорядка, который будет основан на принципах взаимного уважения и доверия.

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