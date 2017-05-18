В Волгоградской области изменился порядок выборов

Для выдвинутых избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и кандидатов на должность глав сельских и городских поселений увеличен срок подачи в соответствующую комиссию избирательных документов с 25 до 30 дней. Введение изменений связано с тем, что процедура выдвижения избирательным объединением кандидатов более сложная и длительная по сравнению с процедурой самовыдвижения кандидата.

Аналогичная мера принята и по отношению к кандидатам, выдвинутым политическими партиями по одномандатным избирательным округам. Для них также планируется изменить срок представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации. На сегодняшний день претенденты в депутаты Волгоградской областной Думы должны собрать и подать в избирком необходимые сведения в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов. Согласно принятым поправкам, этот срок составит 35 дней.

Депутаты отметили, что законопроекты разработаны с целью повышения эффективности применения избирательного законодательства на предстоящих выборах.

Напомним, что в единый день голосования — 10 сентября 2017 года в Волгоградской области состоятся выборы в 72 муниципальных образованиях, а также пройдут дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной Думы в двух одномандатных избирательных округах — Дзержинском и Среднеахтубинском.