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11:01 (мск), источник: Обозреватель

Суд рассматривает дело о госизмене Януковича: прямая видеотрансляция

Оболонский районный суд Киева в четверг, 18 мая, продолжил рассматривать дело по обвинению беглого экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Генеральной прокуратуры Украины.

«На сегодня защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном европейской конвенцией порядке», — заявил адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк в комментарии «112 Украина».

Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

Как сообщал «Обозреватель», 4 мая Оболонский районный суд города Киева начал рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Украины. Тогда суд также разрешил Януковичу принимать участие в заседании с помощью конференц-связи.

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