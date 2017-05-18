Суд рассматривает дело о госизмене Януковича: прямая видеотрансляция

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Генеральной прокуратуры Украины.

«На сегодня защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном европейской конвенцией порядке», — заявил адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк в комментарии «112 Украина».

Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.