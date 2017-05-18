Суд рассматривает дело о госизмене Януковича: прямая видеотрансляция
Оболонский районный суд Киева в четверг, 18 мая, продолжил рассматривать дело по обвинению беглого
Оболонский районный суд Киева в четверг, 18 мая, продолжил рассматривать дело по обвинению беглого
Трансляция заседания ведется на
«На сегодня защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном европейской конвенцией порядке», — заявил адвокат беглого
Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.
Как сообщал «Обозреватель», 4 мая Оболонский районный суд города Киева начал рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Украины. Тогда суд также разрешил Януковичу принимать участие в заседании с помощью