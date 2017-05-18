Санду требует у Канду возместить ей ущерб

Санду утверждает, что демократ выдвинул беспочвенные обвинения в ее адрес, и за это потребует в суде выплатить ущерб в размере 100 тыс. леев.

«Он назвал меня лгуньей, и я потребую в суде представить доказательства и опровергнуть это. Я потребую в суде моральный ущерб, чтобы мы смогли продолжить финансирование партии. Думаю, мы попросим 50−100 тыс. леев. Мы тоже не лыком шиты. Если учесть, сколько вранья они говорят, если бы мы подали на них в суд и потребовали 100 тысяч за каждую ложь, мы были бы самой богатой партией», — отметила Майя Санду в ходе передачи на Unimedia.

Скандал между политиками вспыхнул после того, как Андриан Канду публично заявил, что владеет информацией о том, что Санду, якобы, встретилась с бывшим депутатом-коммунистом Григорием Петренко в офисе ПДС, перед антиправительственными протестами у парламента. И Санду, и Петренко опровергли эту информацию, обвинив Канду в распространении слухов. Позднее и лидер «ANTIFA» объявил, что обратится в судебную инстанцию.

Что касается обвинений спикера, согласно которым отсрочка финансирования Молдовы была спровоцирована Санду и Нэстасе, лидер ПДС ответила следующее:

«Во-первых, никто не радуется этому решению. Это неудача нынешних властей, и если денег не будет вообще, или они прибудут позднее, в этом виновны только власти, так как внепарламентская оппозиция не может многого сделать для продвижения страны по пути реформы правосудия и борьбы с коррупцией. Мы проинформировали брюссельских чиновников о том, что происходит в Молдове. Смешно говорить, что я или Андрей Нэстасе настолько сильны, что можем повлиять на решения ЕС», — прокомментировала она.