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11:25 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор пожелал главе Златоуста избавить муниципалитет от статуса «моногорода»

Сегодня собрание депутатов Златоуста подавляющим большинством — 21 голос «за» — высказалось за кандидатуру действующего главы Вячеслава Жилина, который таким образом продлил свои полномочия.

При этом воздержались при голосовании три депутата, передает корреспондент Накануне.RU.

Как и ожидалось, по сути, единственный реальный кандидат на пост главы Златоуста Вячеслав Жилин сохранил свои полномочия. Он возглавляет третий по величине муниципалитет Челябинской области с 2012 года, а до того возглавлял городское собрание депутатов. Является одновременно секретарем местного отделения «Единой России». Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы от семи претендентов, в итоге 18 мая депутаты горсобрания выбирали между Вячеславом Жилиным и главой собрания Алексеем Карюковым.

В поздравительной телеграмме сегодня губернатор области Борис Дубровский пожелал Жилину с полной отдачей служить на благо земляков, также глава региона выразил надежду, что под руководством вновь избранного мэра Златоуст сможет утратить статус «моногорода».

Напомним, что за получение статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) власти Златоуста намеревались бороться вместе с администрацией Миасского городского округа, при этом обвиняя последних в затягивании подготовки необходимых документов.

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