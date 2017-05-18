Губернатор пожелал главе Златоуста избавить муниципалитет от статуса «моногорода»

При этом воздержались при голосовании три депутата, передает корреспондент Накануне.RU.

Как и ожидалось, по сути, единственный реальный кандидат на пост главы Златоуста Вячеслав Жилин сохранил свои полномочия. Он возглавляет третий по величине муниципалитет Челябинской области с 2012 года, а до того возглавлял городское собрание депутатов. Является одновременно секретарем местного отделения «Единой России». Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы от семи претендентов, в итоге 18 мая депутаты горсобрания выбирали между Вячеславом Жилиным и главой собрания Алексеем Карюковым.

В поздравительной телеграмме сегодня губернатор области Борис Дубровский пожелал Жилину с полной отдачей служить на благо земляков, также глава региона выразил надежду, что под руководством вновь избранного мэра Златоуст сможет утратить статус «моногорода».