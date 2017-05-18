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14:00 (мск), источник: ТАСС

Суд Киева отказался вызывать Януковича через Минюст России и Ростовский областной суд

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал в просьбе защиты экс-президента Украины Виктора Януковича об организации видеоконференции с ним через процедуру международной правовой помощи.

Источник: ТАСС

«Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст РФ и Ростовский областной суд отказать», — заявил судья.

Одновременно была удовлетворена часть ходатайства защиты о том, чтобы суд предоставил разъяснения предыдущего решения от 4 мая, по которому была удовлетворена просьба об обеспечении участия бывшего главы украинского государства в судебном процессе посредством видеосвязи. «Ходатайство удовлетворить и предоставить разъяснения», — сказал судья.

По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, без разъяснений невозможно реализовать видеосвязь, поскольку необходимо прояснить ряд вопросов, в том числе: как будет устанавливаться личность экс-президента во время видеосвязи, необходимо ли присутствие представителей обвинения непосредственно около Януковича в этот момент.

Адвокат попросил суд о перерыве, чтобы донести позицию суда до своего клиента, однако ему было отказано.

Виталий Сердюк заявил, что подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение Оболонского районного суда Киева. «Будем готовить апелляционную жалобу», — пообещал он.

Адвокат пояснил, что жалоба будет подана в связи с тем, что суд на просьбу защиты не пояснил все моменты, процессуально важные для организации участия Януковича в процессе посредством видеоконференции. Адвокат указал, что суд не ответил на вопрос, необходимо ли пребывание прокурора рядом с Януковичем во время видеосвязи.

Сердюк подчеркнул, что «сегодняшнее заседание будет одним из поводов для обжалования нарушения судом права человека участвовать в судебном заседании».

В ходе заседания по делу о госизмене против экс-президента Украины суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с Януковичем в порядке международной правовой помощи.

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