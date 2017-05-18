Суд Киева отказался вызывать Януковича через Минюст России и Ростовский областной суд
КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал в просьбе защиты
КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал в просьбе защиты
«Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст РФ и Ростовский областной суд отказать», — заявил судья.
Одновременно была удовлетворена часть ходатайства защиты о том, чтобы суд предоставил разъяснения предыдущего решения от 4 мая, по которому была удовлетворена просьба об обеспечении участия бывшего главы украинского государства в судебном процессе посредством видеосвязи. «Ходатайство удовлетворить и предоставить разъяснения», — сказал судья.
По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, без разъяснений невозможно реализовать видеосвязь, поскольку необходимо прояснить ряд вопросов, в том числе: как будет устанавливаться личность
Адвокат попросил суд о перерыве, чтобы донести позицию суда до своего клиента, однако ему было отказано.
Виталий Сердюк заявил, что подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение Оболонского районного суда Киева. «Будем готовить апелляционную жалобу», — пообещал он.
Адвокат пояснил, что жалоба будет подана в связи с тем, что суд на просьбу защиты не пояснил все моменты, процессуально важные для организации участия Януковича в процессе посредством видеоконференции. Адвокат указал, что суд не ответил на вопрос, необходимо ли пребывание прокурора рядом с Януковичем во время видеосвязи.
Сердюк подчеркнул, что «сегодняшнее заседание будет одним из поводов для обжалования нарушения судом права человека участвовать в судебном заседании».
В ходе заседания по делу о госизмене против