Швиндт пообещал Куйвашеву выполнить текущий этап региональной программы капремонта в полном объеме

Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Швиндта, всего в программу капремонта на 2015 — 2044 гг. включено более 28 тыс. домов общей площадью 84 млн кв.м, требующих капремонта. В текущем году запланировано проведение 12,7 тыс. работ в 2 тыс. 444 многоквартирных домах общей площадью 5 тыс. 115 квадратных метров.

В настоящее время все конкурсные процедуры по выбору подрядчиков уже проведены, более того, 32% от планируемых работ уже выполнены и оплачены.

Отметим, что Евгений Куйвашев в рамках заседания особо акцентировал внимание членов кабмина на ремонте тех объектов, мимо которых проходит гостевой маршрут ЧМ-2018. Речь идет о 43 многоквартирниках, шесть из которых — объекты культурного наследия. Сергей Швиндт отметил, что работа в данном направлении ведется.

Добавим, что замгубернатора также обозначил ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться. По его словам, все еще неурегулированным на уровне Федерации остается вопрос капремонта домов, относящихся к объектам культурного наследия. Кроме того, существует проблема нехватки квалифицированных специалистов рабочих специальностей, которые могли бы выполнять ремонт без отселения жильцов. Как уточнил Швиндт, ведется обучение.

Еще одной проблемой, по словам замгубернатора, является превышение стоимости работ над объемами собираемых средств. К слову, на Среднем Урале она составляет 84%, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим, что в завершении своего выступления Сергей Швиндт заверил губернатора, что текущий этап региональной программы капремонта будет выполнен в полном объеме: срыв 2015 года частично компенсировали в прошлом году, в настоящее время работа продолжается.

Напомним, в 2015 году региональный фонд капремонта возглавил Александр Караваев. К Александру Караваеву возникло много вопросов. Сначала ему всерьез досталось от активистов ОНФ, кроме того, прокуратура Свердловской области провела проверку реализации региональной программы капремонта многоквартирников во исполнение поручения замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева и нашла массу нарушений. Также надзорное ведомство выявило несоответствие Караваева занимаемой должности руководителя регионального фонда. О том, что к деятельности фонда есть много вопросов, говорил и полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских. Полпред заметил, что «может быть, не стоит дожидаться суда», имея в виду увольнение Караваева с должности. В январе прошлого года Александр Караваев покинул должность главы фонда, однако еще год фонд оставался без директора — конкурс на замещение должности объявили только в декабре.