На сентябрьских выборах в Челябинской области протестируют систему QR-кодов

В сентябре 2017 года в Челябинской области протестируют систему QR-кодов на муниципальных выборах — об этом в четверг, 18 мая, в рамках первого заседания Совета председателей ТИК региона заявил руководитель облизбиркома Сергей Обертас, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По его словам, новая технология поможет сократить процедуру подсчета голосов, минимизировав вероятность ошибок до нуля. «Это очень важная технологическая новинка, в избирательном законодательстве ее еще ни разу не применяли. Информация с QR-кодов станет неотъемлемой частью работы участковой, территориальной и вышестоящей комиссий. Основная ее особенность в том, что она позволяет увеличивать скорость ввода данных, не меняя процедуру голосования, а главное — не позволяет совершать ошибки. Все данные будут проверяться автоматически», — отметил Обертас.

Он подчеркнул — процедура волеизъявления остается прежней, как и процедура подведения итогов.