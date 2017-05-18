На сентябрьских выборах в Челябинской области протестируют систему QR-кодов
Она поможет сократить процедуру подсчета голосов, минимизировав возможность ошибки до нуля.
Она поможет сократить процедуру подсчета голосов, минимизировав возможность ошибки до нуля.
В сентябре 2017 года в Челябинской области протестируют систему
По его словам, новая технология поможет сократить процедуру подсчета голосов, минимизировав вероятность ошибок до нуля. «Это очень важная технологическая новинка, в избирательном законодательстве ее еще ни разу не применяли. Информация с
Он подчеркнул — процедура волеизъявления остается прежней, как и процедура подведения итогов.
В ближайшие месяцы все избирательные комиссии региона ждет техническая реновация: будут закупаться новые компьютеры и принтеры, старые «медленные»
Напомним, в сентябре 2017 года в Челябинской области состоится 53 выборных процесса. В муниципалитетах выберут одного главу, четырех представителей органов местного самоуправления и местных парламентариев. К мартовским выборам президента РФ апробированная система