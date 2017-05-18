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12:05 (мск), источник: dostup1.ru

На сентябрьских выборах в Челябинской области протестируют систему QR-кодов

Она поможет сократить процедуру подсчета голосов, минимизировав возможность ошибки до нуля.

Источник: dostup1.ru

В сентябре 2017 года в Челябинской области протестируют систему QR-кодов на муниципальных выборах — об этом в четверг, 18 мая, в рамках первого заседания Совета председателей ТИК региона заявил руководитель облизбиркома Сергей Обертас, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По его словам, новая технология поможет сократить процедуру подсчета голосов, минимизировав вероятность ошибок до нуля. «Это очень важная технологическая новинка, в избирательном законодательстве ее еще ни разу не применяли. Информация с QR-кодов станет неотъемлемой частью работы участковой, территориальной и вышестоящей комиссий. Основная ее особенность в том, что она позволяет увеличивать скорость ввода данных, не меняя процедуру голосования, а главное — не позволяет совершать ошибки. Все данные будут проверяться автоматически», — отметил Обертас.

Он подчеркнул — процедура волеизъявления остается прежней, как и процедура подведения итогов.

В ближайшие месяцы все избирательные комиссии региона ждет техническая реновация: будут закупаться новые компьютеры и принтеры, старые «медленные» интернет-модемы заменят на новые сверхскоростные устройства. Серьезно изменится и официальный сайт облизбиркома — программисты добавят туда странички территориальных и участковых комиссий. Кроме того, во всех участках будут установлены камеры видеонаблюдения: «Готовьтесь морально», — предупредил коллег Обертас.

Источник: dostup1.ru

Напомним, в сентябре 2017 года в Челябинской области состоится 53 выборных процесса. В муниципалитетах выберут одного главу, четырех представителей органов местного самоуправления и местных парламентариев. К мартовским выборам президента РФ апробированная система QR-кодов будет применяться повсеместно.

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