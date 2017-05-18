Главный следователь Воронежской области заработал 5,2 млн в 2016 году

Руководство СУ СК по Воронежской области отчиталось о доходах за 2016 год. Глава регионального управления Следственного комитета Кирилл Левит заработал 5,2 млн рублей в 2016 году. За год доходы Левита возросли на 886 тыс. рублей. В его собственности находится автомобиль Audi A6. Кроме того, в пользовании Левита и его супруги находится квартира на 88 кв. м.

В 2015 году Кирилл Левит заработал 4,3 млн рублей. Тогда ему, помимо иномарки, принадлежала квартира площадью 65,6 кв. м.

Супруга руководителя управления получила 2,4 млн рублей в 2016 году (в 2015 году — около 1,5 млн). В ее личной собственности — квартира на 52,2 кв. м и автомобиль Nissan Tiida. Все имущество супругов находится в России.



Заместитель руководителя управления СК по региону Иван Ковалев заработал в 2016 году 2,4 млн рублей. Его супруга получила около 336 тысяч. В 2015 году Ковалевы получили 2,4 млн и 364 тыс. соответственно. В собственности супругов находятся 2 квартиры, гараж и 4 земельных участка. За Иваном Ковалевым числится Ford Focus.