Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
5 полезных эффектов сквернословия
Публичный поцелуй Моники Беллуччи на открытии Канн-2017 (фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
13:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главный следователь Воронежской области заработал 5,2 млн в 2016 году

В собственности Кирилла Левита — квартира и Audi.

Источник: РИА "Воронеж"

Руководство СУ СК по Воронежской области отчиталось о доходах за 2016 год. Глава регионального управления Следственного комитета Кирилл Левит заработал 5,2 млн рублей в 2016 году. За год доходы Левита возросли на 886 тыс. рублей. В его собственности находится автомобиль Audi A6. Кроме того, в пользовании Левита и его супруги находится квартира на 88 кв. м.

В 2015 году Кирилл Левит заработал 4,3 млн рублей. Тогда ему, помимо иномарки, принадлежала квартира площадью 65,6 кв. м.

Супруга руководителя управления получила 2,4 млн рублей в 2016 году (в 2015 году — около 1,5 млн). В ее личной собственности — квартира на 52,2 кв. м и автомобиль Nissan Tiida. Все имущество супругов находится в России.

Заместитель руководителя управления СК по региону Иван Ковалев заработал в 2016 году 2,4 млн рублей. Его супруга получила около 336 тысяч. В 2015 году Ковалевы получили 2,4 млн и 364 тыс. соответственно. В собственности супругов находятся 2 квартиры, гараж и 4 земельных участка. За Иваном Ковалевым числится Ford Focus.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Образ в деталях. В Воронеже выставили уникальную копию бюста царицы Нефертити
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году истратят полностью
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь