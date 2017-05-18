Заседание суда по иску администрации г. Кстово к правительству Нижегородской области перенесено на 14 июня

Напомним, что горадминистрация оспаривает пункт закона о бюджете на 2017 год, согласно которому из бюджета г. Кстово в областной должно быть перечислено 36,2 млн рублей. Ответчиком является Заксобрание Нижегородской области. В качестве заинтересованных лиц выступает региональное министерство финансов.

На прошлом заседании по делу суд принял решение запросить заключение региональной контрольно-счетной палаты на проект бюджета Нижегородской области на 2017 год. Серьезных нарушений КСП в проекте не выявила. Глава администрации г. Кстово Эдуард Салахутдинов подчеркнул: заключение палаты было дано 14 ноября 2016 года, а пункт регионального закона о межбюджетных отношениях, касающийся отрицательных трансфертов, был предложен к поправкам в конце ноября.

К озвученным на прошлом заседании претензиям Салахутдинов добавил, что при расчете суммы, которая должна быть перечислена из местного в областной бюджет, применялось неверное число городских поселений Нижегородской области — 54 вместо 45. Кроме того, по его данным, при расчете завышено число жителей г. Кстово.

Представитель министерства финансов отметила, что при расчете число жителей округлялось. Представитель Заксобрания добавила, что даже при принятии бюджета г. Кстово до непосредственного вступления в силу пункта об отрицательных трансфертов, Гордуме нужно было «только предусмотреть в бюджете одну строчку в 36,2 млн рублей».

Эдуард Салахутдинов с доводами не согласился, подчеркнув: «под секвестирование попадает целый ряд программ».

«Давайте по-честному: мне эти 32,6 млн взять просто негде. Но если бы было установлено цифровое выражение предельного налогового уровня, мы хотя бы смогли перед принятием бюджета, зная, сколько у нас могут забрать средств, не рассчитывать ряд расходов», — отметил Салахутдинов.

Представитель минфина подчеркнула: в цифровом денежном выражении предельный уровень налоговых доходов установлен быть не может, так как сумма поступлений в бюджеты муниципалитетов ежегодно меняются. «В законе установлен предельный уровень — он соответствует 1,3- кратному среднему уровню по муниципальным образованиям соответствующего типа», — добавила она.

Следующее заседание суда состоится почти через месяц — 14 июня 2017 года. Заседание перенесено по просьбе прокурора, который запросил перерыв для составления заключения по делу.

Напомним, на заседании областного суда 3 мая кстовская администрация заявляла о правовых пробелах в законодательстве Нижегородской области, касающемся отрицательных трансфертов. Руководство города отметило, что пункт регионального закона о межбюджетных отношениях, касающийся этих трансфертов, вступил в силу с 1 января 2017 года, в то время как бюджет г. Кстово был принят 24 ноября 2016 года, а областной бюджет — 23 декабря. По их мнению, то, что областной бюджет рассматривался на основе пункта закона, не вступившего в силу, юридически некорректно.

Кроме того, замглавы администрации Валентина Шабалина обратила тогда внимание, что в законе субъекта не прописан предельный уровень налоговых доходов местных бюджетов, при котором сумма, его превышающая, предоставляется субсидией облправительству.

Как ранее поясняла министр финансов региона Ольга Сулима, общий размер отрицательных трансфертов в 2017 году по области превысит 100 млн рублей. Данная норма введена в регионе впервые. Субсидии идут на увеличение общего объема финансовой помощи муниципалитетам и будут направлены в районные бюджеты тех районов, из поселений которых они были изъяты.

Напомним также, что 6 мая в г. Кстово прошли публичные слушания по ликвидации местной администрации и передаче ее полномочий районной. Сторонники объединения администраций, в частности, ожидают оптимизации расходов и чиновничьего аппарата, противники — «решения проблем районной администрации за счет города».