Глава Башкирии не сможет войти в состав совета директоров «Башнефти»

УФА, 18 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов не сможет войти в состав совета директоров нефтяной компании «Башнефть» — парламент республики признал утратившими силу постановления, которые позволяли ему участвовать в управлении компаниями. Об этом сообщили в Госсобрании республики.

Там добавили, что это решение обусловлено принятием в апреле соответствующего федерального закона.

В прошлом году глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил Хамитову занять пост заместителя председателя совета директоров «Башнефти». Однако это требовало поправок в закон о главе республики, позволяющих ему стать членом любого хозяйствующего объекта. Законопроект был принят лишь в первом из трех чтений.

10 марта совет директоров «Башнефти» утвердил 10 кандидатов в новый состав совета для голосования на собрании акционеров. От «Роснефти» выдвинуты восемь представителей. От Башкирии двое: вице-премьеры Фархад Самедов и Евгений Гурьев.

В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти». 25% плюс 1 акция «Башнефти» принадлежит Башкирии.