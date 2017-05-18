Прямая линия с Губернатором пройдет в начале июня

8 июня в рамках IV Дальневосточного МедиаСаммита пройдет прямая линия с Губернатором Владимиром Миклушевским, где он ответит вопросы жителей Приморья.

Прямую трансляцию можно будет смотреть на Общественном телевидении Приморья, а также в режиме онлайн.

Четвертый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет с 8 по 10 июня. В рамках программы ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. На форсайт-сессии «Медиа будущего: тренды развития» представят наиболее успешные дальневосточные проекты, претендующие на звание «Медиа-прорыв».

Напомним, первый МедиаСаммит прошел по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и регионального отделения Союза журналистов России в 2014 году.

Альберт Тихомиров.