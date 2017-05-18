Прямая линия с Губернатором пройдет в начале июня
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ответит на вопросы жителей края в ходе «Прямой линии», сообщает ИА «Дейта». Задать свой вопрос главе региона сможет каждый желающий.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ответит на вопросы жителей края в ходе «Прямой линии», сообщает ИА «Дейта». Задать свой вопрос главе региона сможет каждый желающий.
8 июня в рамках IV Дальневосточного МедиаСаммита пройдет прямая линия с Губернатором Владимиром Миклушевским, где он ответит вопросы жителей Приморья.
Прямую трансляцию можно будет смотреть на Общественном телевидении Приморья, а также в режиме онлайн.
Четвертый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет с 8 по 10 июня. В рамках программы ведущие представители
Напомним, первый МедиаСаммит прошел по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и регионального отделения Союза журналистов России в 2014 году.
Альберт Тихомиров.