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11:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Прямая линия с Губернатором пройдет в начале июня

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ответит на вопросы жителей края в ходе «Прямой линии», сообщает ИА «Дейта». Задать свой вопрос главе региона сможет каждый желающий.

Источник: ДЕЙТА

8 июня в рамках IV Дальневосточного МедиаСаммита пройдет прямая линия с Губернатором Владимиром Миклушевским, где он ответит вопросы жителей Приморья.

Прямую трансляцию можно будет смотреть на Общественном телевидении Приморья, а также в режиме онлайн.

Четвертый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет с 8 по 10 июня. В рамках программы ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. На форсайт-сессии «Медиа будущего: тренды развития» представят наиболее успешные дальневосточные проекты, претендующие на звание «Медиа-прорыв».

Напомним, первый МедиаСаммит прошел по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и регионального отделения Союза журналистов России в 2014 году.

Альберт Тихомиров.

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