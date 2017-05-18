МИД Беларуси: безвиз для Украины на белорусов не повлияет
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Решение о введении безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины никак не отразится на белорусских гражданах, сообщил журналистам в четверг
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Решение о введении безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины никак не отразится на белорусских гражданах, сообщил журналистам в четверг
Европейский союз в среду окончательно утвердил решение о введении безвизового въезда для граждан Украины, оно вступит в силу уже в июне этого года.
«У нас действует собственное соглашение о порядке безвизового пресечения границ. Не вижу здесь никакой связи и никаких возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возможного возникновения дополнительных вопросов», — заявил Мирончик.
Граждане Беларуси и Украины могут путешествовать между странами без виз, однако на границе осуществляется паспортный контроль, а в паспорта ставят соответствующие штампы о пересечении госрубежей.
Вопрос о введении безвизового режима для Украины поднимался Евросоюзом уже несколько лет, и лишь в этом году сторонам удалось договориться, а Европарламент поддержал эту идею.