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13:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Переносить административный центр на восток области нецелесообразно

Врио губернатора Антон Алиханов не поддерживает идею о переносе части административных полномочий в один из городов на востоке области. Об этом глава региона рассказал во время рабочего выезда в Гусев в среду, 17 мая.

Источник: Калининград.Ru

— Я считаю, что это нецелесообразно. Это может создать проблемы всей области — и востоку, и западу. Некорректно переносить властные полномочия и всем переезжать в один из городов. Идея Николая Цуканова достойна продолжения в другом формате, — заявил Алиханов.

Он предложил вместо переноса законодательной и исполнительной власти создавать на востоке региона опорные факультеты и индустриальные зоны.

Экс-губернатор Николай Цуканов предложил создать второй административный центр в Калининградской области в 2010 году. Позднее даже организовали рабочую группу по проработке этого вопроса, но дальше слов дело не пошло.

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