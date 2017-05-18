Алиханов: Переносить административный центр на восток области нецелесообразно

— Я считаю, что это нецелесообразно. Это может создать проблемы всей области — и востоку, и западу. Некорректно переносить властные полномочия и всем переезжать в один из городов. Идея Николая Цуканова достойна продолжения в другом формате, — заявил Алиханов.
Он предложил вместо переноса законодательной и исполнительной власти создавать на востоке региона опорные факультеты и индустриальные зоны.
Экс-губернатор Николай Цуканов предложил создать второй административный центр в Калининградской области в 2010 году. Позднее даже организовали рабочую группу по проработке этого вопроса, но дальше слов дело не пошло.