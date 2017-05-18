Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Треть россиян не доверяет врачам
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
13:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев поручил повысить собираемость взносов на капремонт

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. На заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев обозначил первоочередные задачи по капремонту жилфонда. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

В ходе сегодняшнего заседания правительства Евгений Куйвашев распорядился о продолжении актуализации краткосрочных планов капремонта с исключением из них ветхих и аварийных домов, а также принять необходимые меры по повышению собираемости взносов с собственников в МКД и обеспечить комплекс мер для своевременного и качественного выполнения ремонтных работ текущего года.

Читайте также
Швиндт пообещал Куйвашеву выполнить текущий этап региональной программы капремонта в полном объеме

В 2017 году на Среднем Урале предстоит отремонтировать свыше двух тысяч четырехсот многоквартирных домов (включая 596 домов прошлых периодов) площадью более пяти миллионов квадратных метров, выполнить на них 12 тыс. 727 работ. К настоящему времени все конкурсные процедуры завершены, определены подрядчики и уже началось выполнение строительно-монтажных мероприятий.

Отдельное внимание в рамках рассмотрения вопроса о реализации программы капремонта было уделено ее финансовой обеспеченности. В частности генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов сообщил, что по состоянию на 15 мая уровень собираемости взносов на ремонт общего имущества в МКД Свердловской области составил 84 процента, что на три пункта выше аналогичного показателя прошлого года. Тем не менее, общая сумма задолженности остается достаточно серьезной — свыше двух миллиардов рублей, и это негативным образом отражается не только на сроках и качестве реновации домов, но и на финансовой устойчивости программы капремонта в целом.

Напомним, в прошлом году проценты, накопленные на банковских счетах регионального фонда капремонта, были направлены на замену лифтового оборудования. На них в жилфонде области удалось заменить 114 подъемников. В этом году по предложению Евгения Куйвашева, проценты в качестве поощрения распределены между муниципалитетами, обеспечившими по итогам 2016 года самый высокий уровень собираемости взносов. 385 млн руб. получили 33 муниципальных образования, за счет них в регионе будет обновлено73 многоквартирных дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Градсовет одобрил строительство Дворца дзюдо в Академическом
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году истратят полностью
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь