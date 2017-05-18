Куйвашев поручил повысить собираемость взносов на капремонт

В ходе сегодняшнего заседания правительства Евгений Куйвашев распорядился о продолжении актуализации краткосрочных планов капремонта с исключением из них ветхих и аварийных домов, а также принять необходимые меры по повышению собираемости взносов с собственников в МКД и обеспечить комплекс мер для своевременного и качественного выполнения ремонтных работ текущего года.

В 2017 году на Среднем Урале предстоит отремонтировать свыше двух тысяч четырехсот многоквартирных домов (включая 596 домов прошлых периодов) площадью более пяти миллионов квадратных метров, выполнить на них 12 тыс. 727 работ. К настоящему времени все конкурсные процедуры завершены, определены подрядчики и уже началось выполнение строительно-монтажных мероприятий.

Отдельное внимание в рамках рассмотрения вопроса о реализации программы капремонта было уделено ее финансовой обеспеченности. В частности генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов сообщил, что по состоянию на 15 мая уровень собираемости взносов на ремонт общего имущества в МКД Свердловской области составил 84 процента, что на три пункта выше аналогичного показателя прошлого года. Тем не менее, общая сумма задолженности остается достаточно серьезной — свыше двух миллиардов рублей, и это негативным образом отражается не только на сроках и качестве реновации домов, но и на финансовой устойчивости программы капремонта в целом.

Напомним, в прошлом году проценты, накопленные на банковских счетах регионального фонда капремонта, были направлены на замену лифтового оборудования. На них в жилфонде области удалось заменить 114 подъемников. В этом году по предложению Евгения Куйвашева, проценты в качестве поощрения распределены между муниципалитетами, обеспечившими по итогам 2016 года самый высокий уровень собираемости взносов. 385 млн руб. получили 33 муниципальных образования, за счет них в регионе будет обновлено73 многоквартирных дома.