18 мая стал днем объединения крымчан — Константинов

Об этом в ходе мероприятий по случаю 73-й годовщины депортации крымских татар из Крыма заявил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов на железнодорожной станции «Сирень», на месте строительства мемориального комплекса жертвам депортации.

«Много лет эта дата была датой разъединения крымчан. Сейчас все становится на свои места, и в эту дату объединяются все люди всех национальностей, вероисповеданий, для того чтобы обратиться к памяти о тех трагических событиях», — подчеркнул он.

Спикер крымского парламента отметил важность возведения на железнодорожной станции «Сирень» мемориального комплекса и предложил помянуть жертв депортации.

«Эта история должна уйти в прошлое и больше никогда не разъединять (крымчан — ред.). Мы должны быть вместе и двигаться к новым задачам, к новым целям, строить совместное будущее для наших детей… Это очень важно: передача поколениям этого оптимизма в развитии Крыма», — подытожил Константинов.

В мероприятии, по приблизительным оценкам, участвуют около тысячи человек. Перед началом концерта-реквиема глава Сергей Аксенов, председатель Государственного Совета Владимир Константинов, муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь возложили цветы к памятному знаку — вагону-теплушке.

Строительство мемориального комплекса на железнодорожной станции «Сирень» Бахчисарайского района происходит в соответствии с реализацией Указа президента России о реабилитации репрессированных народов и осуществляется за счет бюджетных средств. Общий объем финансирования составляет 400 млн рублей. В мае 2016 года открыли первую очередь. Завершить строительство объекта планируется к 75-летию депортации народов из Крыма в 2019 году.