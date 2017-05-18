Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Треть россиян не доверяет врачам
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
13:20 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев рассказал о первой встрече с Асанали Ашимовым

Глава государства поздравил Асанали Ашимова с 80-летним юбилеем, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана отметил, что в честь юбиляра в Алматы, в театре имени Мухтара Ауезова прошли праздничные мероприятия, проведенные на высоком уровне.

«Ваши друзья, коллеги и другие представители интеллигенции дали высокую оценку Вашей деятельности. Мы знакомы более 40 лет, и на протяжении этого времени, особенно, в сложные годы становления независимости нашей страны я всегда ощущал Вашу поддержку», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства подчеркнул, что творческая деятельность Асанали Ашимова была заслуженно отмечена в эпоху Советского Союза. «Вы являетесь Народным артистом СССР, Казахстана, удостаивались самых высоких государственных наград. В мире кино имя Асанали Ашимов является брендом Казахстана. Являясь корифеем казахстанской творческой общественности, Вы нужны государству», — отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени государства поблагодарил Асанали Ашимова, отметив его текущую плодотворную деятельность в театре и кино.

«Учитывая Ваш вклад в развитие культуры и искусства, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны, активную общественную службу, а также пожелания народа, я принял решение о присвоении Вам звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и хочу вручить знак особого отличия «Золотая звезда», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на активную поддержку государством сферы культуры.

«На протяжении всех этих лет я не оставлял без внимания казахстанскую культуру. В рамках программы “Культурное наследие” в Казахстане была проведена и осуществляется на постоянной основе всесторонняя работа по поддержке культуры. Были построены такие объекты, как “Астана Опера”, Центральный концертный зал “Казахстан”, образованы новые творческие коллективы, во всех областях страны была налажена работа театров. Если государство занимается только экономикой и не поддерживает искусство, то все усилия напрасны. Мы создаем условия для популяризации и демонстрации казахстанского искусства во всем мире, знакомим всех с нашими выдающимися деятелями», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что первое его знакомство с актером произошло в Темиртау 40 лет назад. «В памяти осталась наша первая с вами встреча. Это было в Темиртау в начале 70-х годов, я тогда на заводе парторгом работал. Сколько после этого прошло времени. Стали независимой страной, сколько дел и работы, связанного с этим было. В целом, я благодарен своим современникам, среди которых есть представители интеллигенции, ученые и писатели. Мы преодолели немало трудностей. Стояла задача научить людей жить по-другому. Большинство поддержали нас, страну. Среди них, Вы стоите в первом ряду», — заключил Глава государства. В свою очередь, Асанали Ашимов выразил чувство гордости и одобрения деятельности, осуществляемой Главой государства.

«Мы путешествуем в разных странах с гастролями и съемками. Все восхищаются тем, что у нас такой Президент и называют Ваше имя. Звание, которые Вы сегодня мне присвоили, я считаю авансом. Наша работа должна быть образцовой для других. Мы придерживаемся Вашего принципа «Только вперед». Всецело поддерживаем Вашу политику и благодарим за поддержку, — сказал Асанали Ашимов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Казахстанцы привыкли во всем полагаться на знакомства и родственные связи - социолог
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году истратят полностью
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь