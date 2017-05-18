Назарбаев рассказал о первой встрече с Асанали Ашимовым

Президент Казахстана отметил, что в честь юбиляра в Алматы, в театре имени Мухтара Ауезова прошли праздничные мероприятия, проведенные на высоком уровне.

«Ваши друзья, коллеги и другие представители интеллигенции дали высокую оценку Вашей деятельности. Мы знакомы более 40 лет, и на протяжении этого времени, особенно, в сложные годы становления независимости нашей страны я всегда ощущал Вашу поддержку», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства подчеркнул, что творческая деятельность Асанали Ашимова была заслуженно отмечена в эпоху Советского Союза. «Вы являетесь Народным артистом СССР, Казахстана, удостаивались самых высоких государственных наград. В мире кино имя Асанали Ашимов является брендом Казахстана. Являясь корифеем казахстанской творческой общественности, Вы нужны государству», — отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени государства поблагодарил Асанали Ашимова, отметив его текущую плодотворную деятельность в театре и кино.

«Учитывая Ваш вклад в развитие культуры и искусства, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны, активную общественную службу, а также пожелания народа, я принял решение о присвоении Вам звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и хочу вручить знак особого отличия «Золотая звезда», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на активную поддержку государством сферы культуры.

«На протяжении всех этих лет я не оставлял без внимания казахстанскую культуру. В рамках программы “Культурное наследие” в Казахстане была проведена и осуществляется на постоянной основе всесторонняя работа по поддержке культуры. Были построены такие объекты, как “Астана Опера”, Центральный концертный зал “Казахстан”, образованы новые творческие коллективы, во всех областях страны была налажена работа театров. Если государство занимается только экономикой и не поддерживает искусство, то все усилия напрасны. Мы создаем условия для популяризации и демонстрации казахстанского искусства во всем мире, знакомим всех с нашими выдающимися деятелями», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что первое его знакомство с актером произошло в Темиртау 40 лет назад. «В памяти осталась наша первая с вами встреча. Это было в Темиртау в начале 70-х годов, я тогда на заводе парторгом работал. Сколько после этого прошло времени. Стали независимой страной, сколько дел и работы, связанного с этим было. В целом, я благодарен своим современникам, среди которых есть представители интеллигенции, ученые и писатели. Мы преодолели немало трудностей. Стояла задача научить людей жить по-другому. Большинство поддержали нас, страну. Среди них, Вы стоите в первом ряду», — заключил Глава государства. В свою очередь, Асанали Ашимов выразил чувство гордости и одобрения деятельности, осуществляемой Главой государства.

«Мы путешествуем в разных странах с гастролями и съемками. Все восхищаются тем, что у нас такой Президент и называют Ваше имя. Звание, которые Вы сегодня мне присвоили, я считаю авансом. Наша работа должна быть образцовой для других. Мы придерживаемся Вашего принципа «Только вперед». Всецело поддерживаем Вашу политику и благодарим за поддержку, — сказал Асанали Ашимов.