Правительство Иркутской области опоздало с заключением госконтрактов из-за сбоя в системе

Сбой в единой информационной системе стал причиной опоздания правительства Иркутской области с заключениями госконтрактов на строительство ряда социальных объектов. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Максим Авдеев сегодня, 18 мая, на 50-й сессии Заксобрания региона. Из-за технической проблемы заказчики в течение двух месяцев не могли разместить план-график. При этом министерство финансов довело все лимиты до муниципалитетов в срок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Анализ Контрольно-счетной палаты (КСП) Иркутской области установил, что все документы были доведены вовремя. В целом у КСП есть замечания к министерству финансов по документам, которые регулируют предоставление лимитов бюджетных обязательств. Не все получатели бюджетных средств приняли соответствующие меры по определению поставщика, подрядчика и исполнителя. Выяснилось, что единая информационная система дала сбой в первом квартале 2017 года. Поэтому не все получатели средств смогли вовремя подготовить документы. Ирина Морохоева озвучила какие ведомства получили замечания: агентство мировых судей, архивное агентство, министерство образования, министерство культуры и архивов, министерство спорта. Есть риск, что муниципальные образования не успеют освоить бюджетные средства.

«Действительно, в настоящий момент не подано заявок на 1,7 млрд рублей — это 21% от общего объема финансирования. Нарушение было потому, что в начале года произошел сбой единой информационной системы на федеральном уровне и большинство заказчиков не могли разместить план график. В настоящий момент заявки поступают ежедневно. Стодневный срок, который нужно отсчитывать от мартовского уточнения, истекает в середине июля. По большинству заявок мы выполним закупки в установленные сроки», — заявил министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Максим Авдеев.

Депутат по округу № 1 Нина Чекотова и депутат по округу № 2 Владимир Новожилов начали обращаться к министру с различными вопросами по конкретным объектам. Однако спикер ЗС Сергей Брилка «остудил» коллег, напомнив им, что перечни объектов у них на руках и они могли бы сами в рабочем порядке отследить эти процессы.

Депутат Заксобрания от ЛДПР Дмитрий Ершов пожелал дополнить перечень объектов суммами контрактов, названиями фирм подрядчиков и именами генеральных директоров фирм. Министру пришлось провести для депутата краткий ликбез и рассказать, что со всей этой информацией он сможет ознакомиться самостоятельно на сайте единой информационной системы.