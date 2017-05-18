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14:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области опоздало с заключением госконтрактов из-за сбоя в системе

Министерство финансов сделало свою работу вовремя, но из-за технических проблем некоторые МО могут не успеть освоить деньги.

Сбой в единой информационной системе стал причиной опоздания правительства Иркутской области с заключениями госконтрактов на строительство ряда социальных объектов. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Максим Авдеев сегодня, 18 мая, на 50-й сессии Заксобрания региона. Из-за технической проблемы заказчики в течение двух месяцев не могли разместить план-график. При этом министерство финансов довело все лимиты до муниципалитетов в срок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Анализ Контрольно-счетной палаты (КСП) Иркутской области установил, что все документы были доведены вовремя. В целом у КСП есть замечания к министерству финансов по документам, которые регулируют предоставление лимитов бюджетных обязательств. Не все получатели бюджетных средств приняли соответствующие меры по определению поставщика, подрядчика и исполнителя. Выяснилось, что единая информационная система дала сбой в первом квартале 2017 года. Поэтому не все получатели средств смогли вовремя подготовить документы. Ирина Морохоева озвучила какие ведомства получили замечания: агентство мировых судей, архивное агентство, министерство образования, министерство культуры и архивов, министерство спорта. Есть риск, что муниципальные образования не успеют освоить бюджетные средства.

«Действительно, в настоящий момент не подано заявок на 1,7 млрд рублей — это 21% от общего объема финансирования. Нарушение было потому, что в начале года произошел сбой единой информационной системы на федеральном уровне и большинство заказчиков не могли разместить план график. В настоящий момент заявки поступают ежедневно. Стодневный срок, который нужно отсчитывать от мартовского уточнения, истекает в середине июля. По большинству заявок мы выполним закупки в установленные сроки», — заявил министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Максим Авдеев.

Депутат по округу № 1 Нина Чекотова и депутат по округу № 2 Владимир Новожилов начали обращаться к министру с различными вопросами по конкретным объектам. Однако спикер ЗС Сергей Брилка «остудил» коллег, напомнив им, что перечни объектов у них на руках и они могли бы сами в рабочем порядке отследить эти процессы.

Депутат Заксобрания от ЛДПР Дмитрий Ершов пожелал дополнить перечень объектов суммами контрактов, названиями фирм подрядчиков и именами генеральных директоров фирм. Министру пришлось провести для депутата краткий ликбез и рассказать, что со всей этой информацией он сможет ознакомиться самостоятельно на сайте единой информационной системы.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что правительство Иркутской области не успевает распределить часть бюджетных денег на заключение госконтрактов из-за отсутствия заявок на аукционы. Об этом стало известно в ходе заседания бюджетного комитета ЗС 16 мая. В рамках непоступивших заявок должно быть распределено почти 1,9 млрд рублей. Спикер Заксобрания Сергей Брилка попросил принять меры для скорейшего решения этого вопроса, так как времени на исполнение закона осталось немного — деньги должны быть распределены до середины июля.

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