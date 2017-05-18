Правительство Иркутской области опоздало с заключением госконтрактов из-за сбоя в системе
Министерство финансов сделало свою работу вовремя, но
Министерство финансов сделало свою работу вовремя, но
Сбой в единой информационной системе стал причиной опоздания правительства Иркутской области с заключениями госконтрактов на строительство ряда социальных объектов. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Максим Авдеев сегодня, 18 мая, на 50-й сессии Заксобрания региона.
Анализ
«Действительно, в настоящий момент не подано заявок на 1,7 млрд рублей — это 21% от общего объема финансирования. Нарушение было потому, что в начале года произошел сбой единой информационной системы на федеральном уровне и большинство заказчиков не могли разместить план график. В настоящий момент заявки поступают ежедневно. Стодневный срок, который нужно отсчитывать от мартовского уточнения, истекает в середине июля. По большинству заявок мы выполним закупки в установленные сроки», — заявил министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Максим Авдеев.
Депутат по округу № 1 Нина Чекотова и депутат по округу № 2 Владимир Новожилов начали обращаться к министру с различными вопросами по конкретным объектам. Однако спикер ЗС Сергей Брилка «остудил» коллег, напомнив им, что перечни объектов у них на руках и они могли бы сами в рабочем порядке отследить эти процессы.
Депутат Заксобрания от ЛДПР Дмитрий Ершов пожелал дополнить перечень объектов суммами контрактов, названиями фирм подрядчиков и именами генеральных директоров фирм. Министру пришлось провести для депутата краткий ликбез и рассказать, что со всей этой информацией он сможет ознакомиться самостоятельно на сайте единой информационной системы.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что правительство Иркутской области не успевает распределить часть бюджетных денег на заключение госконтрактов