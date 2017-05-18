За пост главы Краснокамского района будут бороться полицейский, депутат земсобрания и бывший вице-премьер

Из семи участвовавших в конкурсе претендентов в финал вышли начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников, депутат земсобрания Юрий Ильюшенко и бывший вице-премьер краевого правительства — министр территориального развития края Константин Захаров.



Как сообщил «Ъ» зампредседателя конкурсной комиссии — спикер земсобрания Григорий Новиков, депутаты районного парламента определятся с выбором главы района 31 мая. Для того, чтобы быть избранным кандидату достаточно набрать простое большинство голосов. Господин Новиков отметил, что накануне голосования — 29 мая у депутатов состоится встреча с врио губернатора Максимом Решетниковым.



Напомним, в конкурсе по выборам главы Краснокамского района участвовали семь кандидатов. Кроме прошедших в финал в числе претендентов также были два заместителя главы района — Юрий Трухин и Антон Максимчук, директор ООО «Спецобслуживание» Алексей Казаков, предприниматель из Оверят Константин Шилов.

Ъ-Online.