Президент Молдовы выступил категорически против проведения гей-парадов в Кишиневе
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил сегодня, 18 мая, после встречи с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом.
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил сегодня, 18 мая, после встречи с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом.
Одной из тем беседы стал предстоящий в Кишиневе марш
Глава государства выразил жесткий протест запланированному событию.
«Выражаю свою категорическую позицию против проведения марша ЛГБТ. Проинформировал Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Молдове Джеймса Петтита, что это не только моя личная позиция, но и позиция подавляющего большинства граждан Молдовы. Очень чётко подчеркнул, что подобные действия противоречат нашим традиционным ценностям, православной вере и морали. Они не могут быть и не будут приняты ни лично мной, ни всем обществом», — заявил Игорь Додон.
Кроме этого глава государства заявил, что под его патронатом на площади Великого национального собрания в воскресенье, начиная с 11.00, пройдут мероприятия по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей.
Стоит напомнить, что ранее посол США гордо открыл в Кишиневе фестиваль ЛГБТ и выразил надежду, что в запланированном на воскресенье марше примет участие как можно больше людей.