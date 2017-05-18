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13:38 (мск), источник: Actualitati.md

Президент Молдовы выступил категорически против проведения гей-парадов в Кишиневе

Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил сегодня, 18 мая, после встречи с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом.

Источник: Actualitati.md

Одной из тем беседы стал предстоящий в Кишиневе марш ЛГБТ-сообщества, поддержанный ранее главой дипломатической миссии Америки в нашей стране, сообщает Actualitati.md.

Глава государства выразил жесткий протест запланированному событию.

«Выражаю свою категорическую позицию против проведения марша ЛГБТ. Проинформировал Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Молдове Джеймса Петтита, что это не только моя личная позиция, но и позиция подавляющего большинства граждан Молдовы. Очень чётко подчеркнул, что подобные действия противоречат нашим традиционным ценностям, православной вере и морали. Они не могут быть и не будут приняты ни лично мной, ни всем обществом», — заявил Игорь Додон.

Кроме этого глава государства заявил, что под его патронатом на площади Великого национального собрания в воскресенье, начиная с 11.00, пройдут мероприятия по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей.

Стоит напомнить, что ранее посол США гордо открыл в Кишиневе фестиваль ЛГБТ и выразил надежду, что в запланированном на воскресенье марше примет участие как можно больше людей.

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