Президент Молдовы выступил категорически против проведения гей-парадов в Кишиневе

Одной из тем беседы стал предстоящий в Кишиневе марш ЛГБТ-сообщества, поддержанный ранее главой дипломатической миссии Америки в нашей стране, сообщает Actualitati.md.

Глава государства выразил жесткий протест запланированному событию.

«Выражаю свою категорическую позицию против проведения марша ЛГБТ. Проинформировал Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Молдове Джеймса Петтита, что это не только моя личная позиция, но и позиция подавляющего большинства граждан Молдовы. Очень чётко подчеркнул, что подобные действия противоречат нашим традиционным ценностям, православной вере и морали. Они не могут быть и не будут приняты ни лично мной, ни всем обществом», — заявил Игорь Додон.

Кроме этого глава государства заявил, что под его патронатом на площади Великого национального собрания в воскресенье, начиная с 11.00, пройдут мероприятия по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей.

Стоит напомнить, что ранее посол США гордо открыл в Кишиневе фестиваль ЛГБТ и выразил надежду, что в запланированном на воскресенье марше примет участие как можно больше людей.