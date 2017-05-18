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14:08 (мск), источник: УНИАН

Министр финансов обсудил с миссией МВФ реформы, необходимые для получения пятого транша кредита

Представители миссии Международного валютного фонда во главе с главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом встретились с министром финансов Украины Александром Данилюком и руководителем Государственной фискальной службы Мирославом Проданом.

Источник: УНИАН

Согласно сообщению на сайте Минфина, министр финансов в ходе встречи с представителями миссии обсудил вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ. Представители миссии выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с Меморандумом позволит успешно завершить четвертый просмотр и получить пятый транш. Данилюк, в свою очередь, заверил представителей миссии, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств.

«Продолжение сотрудничества Украины и МВФ в рамках механизма расширенного финансирования является залогом обеспечения макроэкономической стабильности и создания условий для устойчивого развития», — отмечается в сообщении.

Как сообщается на сайте ГФС, Продан обсудил с МВФ налоговую и таможенную реформы, а также стратегическое реформирование ГФС.

«Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Международным валютным фондом и считаем рекомендации, которые сегодня предлагает нам миссия МВФ, ключевым фактором в реформировании фискальной службы», — цитируются в сообщении слова Продана.

По его словам, ГФС предоставила Министерству финансов Украины проекты нормативных документов, которыми предлагается внесение изменений в существующее законодательство для эффективного воплощения разработанных реформ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. — максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

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