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16:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Посол Турецкой Республики в РФ: Татарстан — образец межрегионального взаимодействия России и Турции

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в России Хюсейном Дириозом, который прибыл в Казань для участия в международном форуме KazanSummit-2017.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета РТ, стороны обсудили перспективы межпарламентского и межрегионального сотрудничества в рамках российско-турецких взаимоотношений.

«Для Татарстана и России в целом Турция — очень близкое государство, с которым наши страны связывают давние многосторонние взаимоотношения», — подчеркнул Фарид Мухаметшин. Он также поблагодарил генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача за активную совместную работу.

В свою очередь господин Дириоз особо отметил активность контактов руководства России и Турции в последнее время. «За последние девять месяцев руководители наших стран встречались шесть раз, это говорит об интенсивности взаимоотношений. У Турции с Россией тесное сотрудничество в области энергетики и в целом экономики, считаю, что следует активизировать экономические связи и с вашей республикой. Татарстан для нас — это образец межрегионального взаимодействия России и Турции. Из 10 млрд долларов турецких инвестиций 2 млрд долларов приходится на Татарстан», — сказал турецкий дипломат.

Господин Дириоз также напомнил, что был период, когда российско-турецкие взаимоотношения переживали не лучшие времена. Однако даже тогда на территории Татарстана не закрылось ни одно турецкое предприятие. «Мы с благодарностью это воспринимаем», — подчеркнул он.

Также стороны обсудили работу турецкой национально-культурной автономии в составе Ассамблеи народов Татарстана.

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