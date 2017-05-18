От некачественных вузов планируют избавиться в Казахстане

«Министерство не должно говорить, что преподавать, все 130 вузов должны включиться в работу по обновлению содержания своих образовательных программ», — сказал глава МОН РК Ерлан Сагадиев, презентуя законопроект по расширению самостоятельности вузов.
В Министерстве считают, что заставить вузы можно только двумя способами: увеличить конкуренцию и исключать из реестра слабые образовательные программы.
«К примеру, у нас будет 50 вузов, которые преподают IT. Наше профессиональное сообщество говорит, что выпускники 10 вузов получают современные знания и находят работу, а знания по программам других вузов — не будут использованы. У этих вузов есть три варианта. Первый: бежать в лучшие вузы, брать у них образовательные программы, быстро внедрять и улучшать качество образования. Второе: просто закрываться, естественно, студенты перетекут в лучшие вузы. Третье — искать партнёров и самим разрабатывать более качественные программы для внедрения у себя», — пояснил Е. Сагадиев.