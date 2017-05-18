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14:26 (мск), источник: Kazinform

От некачественных вузов планируют избавиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство образования и науки РК разрабатывает новые методы стимулирования вузов по улучшению качества преподавания. Одно из предложений — дать возможность вузам разрабатывать собственные программы обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Министерство не должно говорить, что преподавать, все 130 вузов должны включиться в работу по обновлению содержания своих образовательных программ», — сказал глава МОН РК Ерлан Сагадиев, презентуя законопроект по расширению самостоятельности вузов.

В Министерстве считают, что заставить вузы можно только двумя способами: увеличить конкуренцию и исключать из реестра слабые образовательные программы.

«К примеру, у нас будет 50 вузов, которые преподают IT. Наше профессиональное сообщество говорит, что выпускники 10 вузов получают современные знания и находят работу, а знания по программам других вузов — не будут использованы. У этих вузов есть три варианта. Первый: бежать в лучшие вузы, брать у них образовательные программы, быстро внедрять и улучшать качество образования. Второе: просто закрываться, естественно, студенты перетекут в лучшие вузы. Третье — искать партнёров и самим разрабатывать более качественные программы для внедрения у себя», — пояснил Е. Сагадиев.

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