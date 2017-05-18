От некачественных вузов планируют избавиться в Казахстане

«К примеру, у нас будет 50 вузов, которые преподают IT. Наше профессиональное сообщество говорит, что выпускники 10 вузов получают современные знания и находят работу, а знания по программам других вузов — не будут использованы. У этих вузов есть три варианта. Первый: бежать в лучшие вузы, брать у них образовательные программы, быстро внедрять и улучшать качество образования. Второе: просто закрываться, естественно, студенты перетекут в лучшие вузы. Третье — искать партнёров и самим разрабатывать более качественные программы для внедрения у себя», — пояснил Е. Сагадиев.