Борис Дубровский распорядился разработать концепцию информационной безопасности детей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области, региональному министерству информационных технологий совместно с управлением Роскомнадзора сформировать предложения на основе мнений экспертов. По результатам анализа пакет региональных инициатив будет направлен в правительство РФ и законодателям, отметили в управлении пресс-службы губернатора. Глава региона накануне осмотрел выставку достижений IT-технологий в Челябинской области и участвовал в пленарном заседании VII всероссийского форума «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации».

План мероприятий по реализации концепции информационной безопасности детей готовится к принятию правительством России. «Это многоплановый процесс, который потребует совместной работы органов госвласти, семьи, учреждений образования, операторов связи и специальных служб. На выставке форума продемонстрированы практические решения операторов связи, которые уже сегодня позволяют контролировать информацию, получаемую детьми из сети Интернет», — отметил глава региона.