Вслед за Януковичем Интерпол снял с международного розыска Арбузова — адвокат
Интерпол прекратил международный розыск
Интерпол прекратил международный розыск
«Интерпол прекратил международный розыск нашего клиента, что означает восстановление права Сергея Арбузова на свободное передвижение. Несмотря на все попытки Генеральной прокуратуры Украины исказить факты и представить желаемое за действительное, Интерпол услышал наши аргументы и прекратил розыск», — заявили защитники Арбузова Сергей Ковалев и Евгений Пелихос.
Как известно, Арбузов был объявлен в розыск Интерпола в 2014 году.