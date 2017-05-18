Вслед за Януковичем Интерпол снял с международного розыска Арбузова — адвокат

«Интерпол прекратил международный розыск нашего клиента, что означает восстановление права Сергея Арбузова на свободное передвижение. Несмотря на все попытки Генеральной прокуратуры Украины исказить факты и представить желаемое за действительное, Интерпол услышал наши аргументы и прекратил розыск», — заявили защитники Арбузова Сергей Ковалев и Евгений Пелихос.

Как известно, Арбузов был объявлен в розыск Интерпола в 2014 году.