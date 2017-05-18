Борис Дубровский обратится за поддержкой к правительству РФ по решению вопроса с занятостью

Сегодня, 18 мая, глава региона примет участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ под председательством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец.

Как уже сообщало агентство, в 2017 году ситуация на рынке труда Верхнего Уфалея резко ухудшилась. С начала года уровень безработицы вырос в 2,6 раза в связи с массовым сокращением на градообразующем предприятии города Уфалейникеле. Работу потерял каждый седьмой взрослый трудоспособный житель города.

Борис Дубровский расскажет, как все происходило. Еще в декабре 2016 года собственник «Уфалейникель» гарантировал стабильную работу предприятия, но уже в январе 2017 года он заявил о полной остановке производства. На сегодня уволено 1786 из более 2 тысяч работников завода.

Кроме того, Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», входящий в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», снижает объемы производства. На 15 мая уровень регистрируемой безработицы в городе составил 11,8%; в начале года он был 4,6%. По прогнозам к концу 2016 года численность безработных в Верхнем Уфалее может превысить 2 тысячи человек, уровень достигнет 14%.

Борис Дубровский доложит о принимаемых правительством области мерах для стабилизации ситуации. За счет областного бюджета будут созданы временные рабочие места. Подыскиваются вакансии для трудоустройства уволенных в соседних муниципалитетах, а также в Челябинске и Свердловской области. Прорабатываются варианты трудоустройства на контрактную службу в Чебаркульской дивизии. Имеются механизмы поддержки для тех, кто решит переехать на работу в другую местность. Предусмотрены дополнительные средства на профессиональное обучение.

Минэкономразвития области 3 марта направило заявку в правительство РФ на создание в Верхнем Уфалее ТОСЭР. Также подготовлено ходатайство об ускорении рассмотрения этой заявки. Для реализации в рамках ТОСЭР сейчас заявлено 12 проектов, объем инвестиций — порядка 2 миллиардов рублей. В случае реализации данных инвестпроектов со временем предполагается создать около 860 постоянных рабочих мест.