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14:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский обратится за поддержкой к правительству РФ по решению вопроса с занятостью

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложит вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец о ситуации с занятостью в Верхнем Уфалее и попросит помощи в ускорении решения вопроса о предоставлении моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития ТОСЭР.

Сегодня, 18 мая, глава региона примет участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ под председательством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец.

По мнению главы региона, придание статуса ТОСЭР моногородам региона позволит разрешить комплекс многолетних проблем моногородов. «Это реальная возможность противостоять рискам, которые уже начали реализовываться», — считает губернатор.

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В Верхнем Уфалее уровень безработицы вырос уже в 2,6 раза и продолжит расти

Как уже сообщало агентство, в 2017 году ситуация на рынке труда Верхнего Уфалея резко ухудшилась. С начала года уровень безработицы вырос в 2,6 раза в связи с массовым сокращением на градообразующем предприятии города Уфалейникеле. Работу потерял каждый седьмой взрослый трудоспособный житель города.

Борис Дубровский расскажет, как все происходило. Еще в декабре 2016 года собственник «Уфалейникель» гарантировал стабильную работу предприятия, но уже в январе 2017 года он заявил о полной остановке производства. На сегодня уволено 1786 из более 2 тысяч работников завода.

Кроме того, Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», входящий в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», снижает объемы производства. На 15 мая уровень регистрируемой безработицы в городе составил 11,8%; в начале года он был 4,6%. По прогнозам к концу 2016 года численность безработных в Верхнем Уфалее может превысить 2 тысячи человек, уровень достигнет 14%.

Борис Дубровский доложит о принимаемых правительством области мерах для стабилизации ситуации. За счет областного бюджета будут созданы временные рабочие места. Подыскиваются вакансии для трудоустройства уволенных в соседних муниципалитетах, а также в Челябинске и Свердловской области. Прорабатываются варианты трудоустройства на контрактную службу в Чебаркульской дивизии. Имеются механизмы поддержки для тех, кто решит переехать на работу в другую местность. Предусмотрены дополнительные средства на профессиональное обучение.

Минэкономразвития области 3 марта направило заявку в правительство РФ на создание в Верхнем Уфалее ТОСЭР. Также подготовлено ходатайство об ускорении рассмотрения этой заявки. Для реализации в рамках ТОСЭР сейчас заявлено 12 проектов, объем инвестиций — порядка 2 миллиардов рублей. В случае реализации данных инвестпроектов со временем предполагается создать около 860 постоянных рабочих мест.

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