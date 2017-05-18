Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
14:49 (мск), источник: NewsKo

КСП Перми обнаружила нарушения на 547 млн рублей

Сегодня на заседании комитета Пермской гордумы по бюджету и налогам председатель контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева представила депутатам заключение о внешней проверке исполнения бюджета города за прошлый год.

Объём нарушений за прошлый год увеличился на 185 млн руб. и составил 547 млн руб. В частности, вырос объём нарушений по бухгалтерскому учёту (55,7 млн руб.), в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (155 млн руб.) и в сфере закупок (1 млн руб.). Финансовые нарушения, допущенные при исполнения бюджета в сумме 228 млн руб., привели к безрезультатным расходам (187 млн руб.) и неправомерным тратам (392 млн руб.).

Плановое задание по налогам исполнено на 99,6%. Перевыполнение произошло при учёте налога на доходы физлиц, штрафов и субсидий из краевого бюджета.

Однако при этом, по мнению экспертов КСП, не был выполнен план по земельному и транспортному налогам, доходам от использования и реализации муниципального имущества.

Среди рекомендаций КСП — утвердить в полном объёме схему размещения рекламных конструкций до 1 июля этого года и провести торги по включённым в схему местам.

Задолженность на 1 января 2017 года составила 5 млрд руб. в том числе пени и штрафов (почти 2 млрд руб.). Расходы исполнены не в полном размере по всем отраслям. Мария Батуева отметила, что традиционно наблюдается не исполнение расходов по ЖКХ — 87,3%.

В прошлом году в городском бюджете были почти в 1,5 раза увеличены инвестиции и достигли 3,4 млрд руб. Сданы школа «Мастерград» и проведена реконструкция площади Восстания и улицы Макаренко. Но до сих пор не введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, сроки по которым ежегодно переносятся, — это резервуар для воды на насосной станции Заречная, водопроводные сети микрорайона Висим, канализационная сеть в микрорайоне Кислотные дачи, газопроводы в микрорайонах индивидуальной застройки. По некоторым объектам работы были приостановлены в связи с тем, что проектно-сметная документация утратила силу. Затраты на строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки на сумму 44 млн руб. были признаны КСП безрезультатными, так как их строительство не начиналось, а в период с 2017 по 2019 годы не планируется. Строительство канализации на Кислотных дачах и вовсе велось без оформления.

Кроме того, КСП рекомендовала пересмотреть срок исполнения муниципальных программ, так как основные стратегические документы имеют долгосрочный характер. При оценке этих программ учитываются не все факторы. Так, Мария Батуева рассказала, что не в полной мере учитываются причины изменений программ. Так, по программе «Семья и дети города Перми» показатель по оздоровлению детей достигнут в результате сокращения финансирования. По данным КСП, сокращение во многом связано с низкой организацией, но оценка программ не позволяет учесть этот фактор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Обманутых дольщиков пригласили к столу
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
В Минюсте назвали условие изъятия единственного жилья
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь