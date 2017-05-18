Валерий Шанцев считает, что нижегородским местным властям «не хватило ответственности и ума» при запуске тепла во время похолодания весной 2017 года
Нижний Новгород. 18 мая.
Нижний Новгород. 18 мая.
По словам главы региона, отопление включается, когда по нормативам температура воздуха +8 градусов, и «это правильно».
По мнению Валерия Шанцева, сейчас, когда есть возможность зайти в интернет и посмотреть как краткосрочный, так и долгосрочный прогнозы погоды, можно установить дату, включения отопления, а до этого дня провести все подготовительные работы.
«Решение о пуске тепла принимают местные органы власти, им в данном ситуации при похолодании весной «не хватило не только ответственности, но и ума», — добавил губернатор Нижегородской области. «Зная, что будут по прогнозам минусовые температуры в ночное время, зачем отключать котельные?», — особо отметил Валерий Шанцев.
Глава региона напомнил, что итоги отопительного сезона обсуждали на заседании правительства Нижегородской области 17 мая. «Больше всего жалоб населения приходится на период пуска тепла. Это каждый год. Также как со снегом: люди, техника и необходимое количество
На заседании правительства региона 17 мая министерству энергетики и ЖКХ было дано поручение разработать регламент по пуску тепла так, чтобы отопление в дома нижегородцев приходило без задержек.
Напомним, сроки отключения отопления в Нижнем Новгороде будут определены исходя из погодных условий.