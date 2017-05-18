Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
В РЖД ответили на информацию об отмене сообщения с Украиной
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев считает, что нижегородским местным властям «не хватило ответственности и ума» при запуске тепла во время похолодания весной 2017 года

Нижний Новгород. 18 мая. НТА-Приволжье — Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев считает, что нижегородским местным властям «не хватило ответственности и ума» при запуске тепла во время похолодания весной 2017 года. Об этом заявил глава региона в ходе программы «Валерий Шанцев: о главном» в эфире ТК «Волга».

Источник: РИА "Новости"

По словам главы региона, отопление включается, когда по нормативам температура воздуха +8 градусов, и «это правильно».

По мнению Валерия Шанцева, сейчас, когда есть возможность зайти в интернет и посмотреть как краткосрочный, так и долгосрочный прогнозы погоды, можно установить дату, включения отопления, а до этого дня провести все подготовительные работы.

«Решение о пуске тепла принимают местные органы власти, им в данном ситуации при похолодании весной «не хватило не только ответственности, но и ума», — добавил губернатор Нижегородской области. «Зная, что будут по прогнозам минусовые температуры в ночное время, зачем отключать котельные?», — особо отметил Валерий Шанцев.

Глава региона напомнил, что итоги отопительного сезона обсуждали на заседании правительства Нижегородской области 17 мая. «Больше всего жалоб населения приходится на период пуска тепла. Это каждый год. Также как со снегом: люди, техника и необходимое количество песко-соляной смеси готово», — добавил он, отметив, тем не менее, что «снег всегда у нас выпадает неожиданно».

В завершении Валерий Шанцев заявил, что к новому отопительному сезону в Нижегородской области изменят регламент пуска тепла.

На заседании правительства региона 17 мая министерству энергетики и ЖКХ было дано поручение разработать регламент по пуску тепла так, чтобы отопление в дома нижегородцев приходило без задержек.

Напомним, сроки отключения отопления в Нижнем Новгороде будут определены исходя из погодных условий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году истратят полностью
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь