Валерий Шанцев считает, что нижегородским местным властям «не хватило ответственности и ума» при запуске тепла во время похолодания весной 2017 года

По словам главы региона, отопление включается, когда по нормативам температура воздуха +8 градусов, и «это правильно».

По мнению Валерия Шанцева, сейчас, когда есть возможность зайти в интернет и посмотреть как краткосрочный, так и долгосрочный прогнозы погоды, можно установить дату, включения отопления, а до этого дня провести все подготовительные работы.

«Решение о пуске тепла принимают местные органы власти, им в данном ситуации при похолодании весной «не хватило не только ответственности, но и ума», — добавил губернатор Нижегородской области. «Зная, что будут по прогнозам минусовые температуры в ночное время, зачем отключать котельные?», — особо отметил Валерий Шанцев.