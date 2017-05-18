Департамент образования мэрии Иркутска оспорит закрытие детсада № 15 в суде
На момент закрытия учреждения большинство нарушений в нем были устранены.
На момент закрытия учреждения большинство нарушений в нем были устранены.
Департамент образования Иркутска будет отстаивать в суде неправомерность закрытия Роспотребнадзором детского сада № 15. Об этом заявил начальник департамента образования Александр Костин. Он отметил, что большинство замечаний на момент закрытия детского сада были устранены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Одномоментно заменить все 68 деревянных окон на пластиковые мы не можем. Эта процедура будет проходить поэтапно. В прачечной в летний период будут заменены несколько половиц. Овощехранилище в детском саду не предусмотрено, так как в нем нет необходимости: продукты завозятся из комбината питания. Никакие ремонтные работы в присутствии детей не проводились», — пояснил Александр Костин.
Также сотрудникам Роспотребнадзора были представлены мероприятия, которые будут выполнены до конца 2017 года в рамках обеспечения безопасности и комфортности пребывания детей.
«В январе этого года в детсаду были взяты смывы на присутствие тех или иных отклонений по безопасности. Все смывы были отрицательные», — сказал Александр Костин.
Он также отметил, что в течение 2015−2016 годов в данном детском саду проводились различные ремонтные работы, на что из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей. Так, был проведен капитальный ремонт кровли, полов в группах на первом этаже, стен и потолков в пищеблоке, заменены двери и проведено утепление стен здания. Установлено новое игровое спортивное оборудование на территории детсада и уложено бесшовное покрытие на детской спортплощадке. Также выполнено устройство теневых навесов. В этом году запланировано капитально отремонтировать отмостку вокруг детского сада и продолжить установку теневых навесов.
В настоящее время 200 воспитанников детского сада № 15 распределены в близлежащие дошкольные учреждения. Роспотребнадзор готовит документы для передачи в суд Ленинского округа. Дата заседания уточняется.
Согласно результатам проверки Роспотребнадзора Иркутской области в детском саду № 15 выявлены многочисленные нарушения, связанные, в основном, с плохим
Напомним, 17 мая около 20.00 сотрудники Роспотребнадзора без предварительного предупреждения опечатали дошкольное учреждение. Одна из основных причин приостановки деятельности детского сада — подоконники на некоторых окнах не пластиковые, а деревянные и покрыты ДВП. Далее