Департамент образования мэрии Иркутска оспорит закрытие детсада № 15 в суде

Департамент образования Иркутска будет отстаивать в суде неправомерность закрытия Роспотребнадзором детского сада № 15. Об этом заявил начальник департамента образования Александр Костин. Он отметил, что большинство замечаний на момент закрытия детского сада были устранены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

«Одномоментно заменить все 68 деревянных окон на пластиковые мы не можем. Эта процедура будет проходить поэтапно. В прачечной в летний период будут заменены несколько половиц. Овощехранилище в детском саду не предусмотрено, так как в нем нет необходимости: продукты завозятся из комбината питания. Никакие ремонтные работы в присутствии детей не проводились», — пояснил Александр Костин.

Также сотрудникам Роспотребнадзора были представлены мероприятия, которые будут выполнены до конца 2017 года в рамках обеспечения безопасности и комфортности пребывания детей.

«В январе этого года в детсаду были взяты смывы на присутствие тех или иных отклонений по безопасности. Все смывы были отрицательные», — сказал Александр Костин.

Он также отметил, что в течение 2015−2016 годов в данном детском саду проводились различные ремонтные работы, на что из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей. Так, был проведен капитальный ремонт кровли, полов в группах на первом этаже, стен и потолков в пищеблоке, заменены двери и проведено утепление стен здания. Установлено новое игровое спортивное оборудование на территории детсада и уложено бесшовное покрытие на детской спортплощадке. Также выполнено устройство теневых навесов. В этом году запланировано капитально отремонтировать отмостку вокруг детского сада и продолжить установку теневых навесов.

В настоящее время 200 воспитанников детского сада № 15 распределены в близлежащие дошкольные учреждения. Роспотребнадзор готовит документы для передачи в суд Ленинского округа. Дата заседания уточняется.

Согласно результатам проверки Роспотребнадзора Иркутской области в детском саду № 15 выявлены многочисленные нарушения, связанные, в основном, с плохим материально-техническим состоянием учреждения. В целом зданию требуется проведение капитального ремонта с заменой окон, полов, установкой веранд, приобретением необходимого оборудования для пищеблока. Так, в некоторых помещениях детского сада имеются провалившиеся и сгнившие полы, ветхие окна, отделка стен не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. На пищеблоке отсутствуют достаточные условия для обработки кухонной посуды. Дорожки на территории, прилегающей к зданию детского сада, находятся в аварийном состоянии. На момент проведения проверки в детском саду проводились ремонтные работы, что является недопустимым, сообщили в пресс-службе ведомства.