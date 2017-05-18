В МОН рассказали, как будут сокращать объем домашних заданий

В начале мая министерство образования и науки сообщило о принятии документа, который содержит методику дозирования домашнего задания школьников. Методика должна способствовать снижению учебной нагрузки учеников, повышению мотивации детей к самостоятельной работе и улучшению успеваемости.

«Сейчас у нас идет разработка вопроса с директорами школ, учителями о сокращении объема домашнего задания, мы взяли за основу методику профессора Бабанского. Мы сконцентрировались на времени — сколько времени ребенок должен сидеть за домашними заданиями», — рассказала Суханбердиева Sputnik Казахстан.

«Каждый учитель считает, что его предмет самый важный, поэтому на ребенка “падает” огромный объем информации, и у нас дети отторгают. Мы сейчас проработали (вопросы — ред.) по упразднению домашнего задания на выходные дни, каникулярное время, скинули почасовую методику — сколько он дома должен заниматься по времени, сколько во внеурочное время, мы это скинули всем директорам, учителям. Обсуждение идет до сих пор», — добавила она.

Она проинформировала, что внедрение новой методики начнется с 1 сентября.

«Расписание в школе будет формироваться таким образом, чтобы у ребенка было меньше нагрузки. Если сегодня есть, допустим, один гуманитарный урок (например, родная литература), то будет и один точный предмет», — заключила вице-министр.

Ранее в Минобразования РК сообщили, со ссылкой на международные исследования, что казахстанские школьники слишком загружены домашними заданиями (4-е место среди 65 стран по степени загруженности). Исследованиями международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) доказано, что на успеваемость детей лучшее влияние оказывает небольшой объем домашнего задания, отметили в ведомстве.