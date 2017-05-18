Кремль отреагировал на назначение в США «спецпрокурора по России»

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства РФ» в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, Песков называл их «абсолютно голословными».
«Мы же не можем говорить за американских наших коллег. Здесь нам нечего комментировать. Это какие-то внутриамериканские процессы. Вы знаете, как их охарактеризовал президент (Владимир) Путин», — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о назначении экс-директора ФБР спецпрокурором.