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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Кремль отреагировал на назначение в США «спецпрокурора по России»

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по делу «о вмешательстве РФ» в выборы в США внутриамериканскими процессами, которые не нуждаются в комментарии.

Источник: РИА Новости
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Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства РФ» в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, Песков называл их «абсолютно голословными».

«Мы же не можем говорить за американских наших коллег. Здесь нам нечего комментировать. Это какие-то внутриамериканские процессы. Вы знаете, как их охарактеризовал президент (Владимир) Путин», — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о назначении экс-директора ФБР спецпрокурором.

Комментарии
6
Агабала Агабалаев
Он же первым и продаст, и предаст страну. Он, этот шут по виду, а вредитель по натуре, подлиза и трус, неужели не видно его дешевый популизм, притом преднамеренный.
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
России надо назначить *Главного по США*... Жириновского, например.. :-)
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Продаст Америку? Правильно сделает!! :-)
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