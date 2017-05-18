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16:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Заксобрания Геннадий Нестерович попал в ДТП в центре Иркутска

Народный избранник не пострадал.

Депутат Законодательного собрания Геннадий Нестерович попал в ДТП в центре Иркутска сегодня вечером, 18 мая. В Toyota Land Cruiser 200, принадлежащую народному избраннику, сзади въехал другой автомобиль. Геннадий Нестерович не пострадал. Об этом он сообщил корр. ИА IrkutskMedia в телефонном разговоре.

«Чуть-чуть сзади машина меня “бортанула”. Со мной все в порядке. Небольшая царапина на автомобиле, но у товарища, что в меня въехал есть страховка. Ехали в пробке и этот товарищ не сориентировался и зацепил меня, вот и все дела», — рассказал Геннадий Нестерович.

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