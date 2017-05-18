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15:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Губернатор поздравил журналистов «Коммуны» со 100-летним юбилеем

На этой неделе 100-летие отмечает одна из старейших газет Воронежской области — «Коммуна». В преддверии праздника сотрудникам издания вручил почётные награды губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

На протяжении века газета отражает главные события Черноземья, работа в редакции не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. В ней трудились многие известные писатели, в том числе Андрей Платонов и Осип Мандельштам.

На рубеже веков помимо новостного издания, выходило множество популярных приложений «Коммуна спорт», «Коммуна глобус» и так далее.

Сейчас газета распространяется на всей территории Воронежской области. Сохраняя традиции, коллектив развивает и новые направления, например, уже много лет помимо печатного варианта существует электронная версия издания — информационный портал, который обновляется круглосуточно.

На церемонии награждения сотрудники редакции обсудили с Алексеем Гордеевым ситуацию в области и будущие проекты в разных сферах. Алексей Гордеев подчеркнул, что реализация многих идей зависит от профессионализма и мотивации людей, и попросил передать читателям просьбу «меняться и становиться лучше».

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области:

«Люди задают некий тон, и ты можешь ощутить перспективы, какой-то путь, “столбовая дорога”, как говорится. Всё это от людей зависит. Очень бы хотелось, чтобы люди становились у нас сильнее, если так сказать, потому что от людей всё зависит. Это то, что могло бы раскрыть наш потенциал».

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