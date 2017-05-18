Губернатор поздравил журналистов «Коммуны» со 100-летним юбилеем

На протяжении века газета отражает главные события Черноземья, работа в редакции не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. В ней трудились многие известные писатели, в том числе Андрей Платонов и Осип Мандельштам.

На рубеже веков помимо новостного издания, выходило множество популярных приложений «Коммуна спорт», «Коммуна глобус» и так далее.

Сейчас газета распространяется на всей территории Воронежской области. Сохраняя традиции, коллектив развивает и новые направления, например, уже много лет помимо печатного варианта существует электронная версия издания — информационный портал, который обновляется круглосуточно.

На церемонии награждения сотрудники редакции обсудили с Алексеем Гордеевым ситуацию в области и будущие проекты в разных сферах. Алексей Гордеев подчеркнул, что реализация многих идей зависит от профессионализма и мотивации людей, и попросил передать читателям просьбу «меняться и становиться лучше».

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области: